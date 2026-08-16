Se conoció el lugar donde se grabaron los videos de Jésica Cirio con fajos de dólares en un vestidor

Expertos de la Policía Federal elaboraron un informe scopométrico que fue elevado a la Justicia y le puso fin al misterio luego de determinar que los videos de Jésica Cirio mostrando fajos de dólares termosellados guardados dentro de un vestidor fueron grabados en la casa de Martín Insaurralde en San Vicente.

Tras la nueva información conocida sobre las imágenes aportadas en su momento por La Nación, el fiscal Sergio Mola prepara una ampliación de la acusación contra la modelo y su expareja por enriquecimiento ilícito en torno a los aproximadamente US$10 millones que aparecen en las imágenes.

El dato de la cifra millonaria de los videos se suma a los montos que ninguno puede justificar, teniendo en cuenta que, según un peritaje, el exintendente de Lomas de Zamora gastó $19.647.220 más de lo que ganó y las erogaciones de la modelo superaron los recursos disponibles por todos los ingresos y saldos bancarizados y no bancarizados.

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"El vestidor cuestionado, cuyas imágenes se encuentran en el DVD-R marca 'Ridata', individualizadas como 'Imágenes de LA NACION', se corresponde con las imágenes del 'pasillo general', obrante en planta alta de la Finca N°275, instalada sobre los lotes 242 y 243 del barrio Fincas de San Vicente Club de Charcas, ubicado en la calle Juan Pablo II N°1600", detallaron los peritos de la Policía Federal.

Según se indicó, el vestidor donde fueron grabadas las imágenes no es un cuarto independiente, sino el pasillo de circulación general de la planta alta de la propiedad en San Vicente, lugar en el que la pareja convivió mientras estaban casados.

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La conclusión del informe, al que accedió La Nación, partió de la coincidencia exacta de la buña (perfil metálico) rectangular central en el cielorraso, las tres líneas de junta transversal en el suelo de microcemento, la ubicación de los módulos de luces e interruptores y orificios de fijación específicos al fondo del pasillo.

El estudio fue incorporado a la causa que ahora quedó en manos del nuevo juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, y la fiscalía se encuentra trabajando sobre una ampliación del escrito para incluir la nueva evidencia y reforzar el llamado a indagatoria de Insaurralde, Cirio, sus familiares y otros implicados.

Si bien los abogados defensores intentaron retirar los videos del caso y anularlos como prueba, intentando relacionarlos con prácticas extorsivas, el fiscal Mola insistió en que se mantengan como evidencia y indicó que no hay elementos para excluirlos.

Si bien la modelo, por su parte, sostuvo que un peritaje estableció que no era posible garantizar la autenticidad de las filmaciones, Mola se encuentra a la espera del resultado de un informe técnico de las imágenes de parte de un laboratorio multimedia para determinar la cantidad de dinero de los paquetes y si la protagonista es efectivamente Cirio.

El informe que aportó nueva evidencia a la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos provino del estudio pericial Nº557-46-000.437-440/2026, ejecutado por la División Scopometría de la Policía Federal Argentina, donde los expertos compararon científicamente las imágenes con registros físicos de las propiedades bajo sospecha bajo los principios de permanencia relativa de las formas, identidad morfológica y correspondencia espacial.

Durante el análisis de las grabaciones también se descartó que se hayan realizado en el piso 18 de la calle Ortega y Gasset o en los propios vestidores de la Finca de San Vicente dada las diferencias presentes en los pisos y la morfología de los muebles.

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La superposición de las imágenes de la inspección ocular con los fotogramas del video tomados en el pasillo de San Vicente arrojaron coincidencias abrumadoras y se convirtieron en una huella dactilar arquitectónica luego de que los expertos, por ejemplo, identificaran marcas microscópicas de desgaste en el suelo de microcemento.

La conclusión fue tomada a partir de patrones idénticos de decoloración, manchas semicirculares oscuras con rebabas claras e imperfecciones en las paredes (cabezas de tornillos y marcas menores) que coinciden de manera milimétrica con el lugar y el video.

El resultado del peritaje consolida la hipótesis de la fiscalía sobre el usufructo y la disposición real de los inmuebles. En total, la Justicia cuenta con siete grabaciones en las que se ve presuntamente a Cirio en un vestidor con fajos de dólares guardados en bolsas repartidas en cajones, estantes y una valija.

AS / EM