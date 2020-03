Se define el mayor negocio de deuda para la banca en todo el mundo

por Luis Di Lorenzo

En paralelo al tic tac del arreglo que busca el Gobierno, hay otro que tiene en vilo a grandes jugadores de las finanzas internacionales: la definición de quiénes serán los asesores de información y los armadores de la mayor reestructuración de deuda que este año habrá en todo el mundo.

Se supone que en las próximas horas quedarán definidos quiénes recabarán la información sobre cuántas y cuáles son los acreedores de cada tipo de bono por serie y legislación, y quiénes trabajarán en el armado de la propuesta técnica. Allí, también, quedará definido el monto involucrado en la operación, del cual se calculará la comisión de un máximo de 0,1%, según se definió. Así, si el volumen de deuda en renegociación llega a los US$ 60 mil millones, habrá una comisión a repartir de unos US$ 60 millones. Pero si se incluyen más bonos, la comisión puede llegar a los US$ 100 millones.

En la carrera por quién será el armador pujan según fuentes del mercado desde el HSBC, hasta el Citibank, Global Sovereign Advisory (GSA) y las entidades francesas Rothschild y Lazard Frères. Aquí, según dicen en la City, se juega también la geopolítica: desde la Casa Blanca verían con buenos ojos un rol preponderante del gigante estadounidense, mientras que en Francia hay preferencia por Rothschild, donde trabajó como gerente su presidente, Emmanuel Macron. Entre los asesores de información, en tanto, pujan firmas como Morrow Sodali, que partcipó en la reestructuración de bonos argentinos con ley alemana hace algunos años.

La definición llegará en cuestión de horas, luego de que así lo indicara el calendario fijado por el gobierno nacional y el que el mercado cree de difícil cumplimiento, aunque se toma como guía.