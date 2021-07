Se lanzó Martín Tetaz y ahora la discordia gira en torno a Fernando Iglesias

Martín Tetaz pegó el salto y será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Secundará a María Eugenia Vidal en una lista que empieza a definirse, pero que promete seguir siendo motivo de tensión los próximos días. Son muchos sectores en pugna por pocos espacios, y en ese marco un nombre es el que quedó ahora en el centro de la discusión: el de Fernando Iglesias.

El actual diputado es uno de los que se le vence el mandato y viene con el apoyo del sector más duro de Juntos por el Cambio. Pero la lista porteña debe incluir a los referentes de la UCR y la Coalición Cívica. Y puertas adentro del PRO también está la discusión por sectores, sobre todo luego de la unidad alcanzada entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Fernando Iglesias no aceptaría ir sexto en la lista.

Con Vidal como uno y Tetaz (por el radicalismo) en el segundo lugar, el tercer lugar parece número puesto para Paula Oliveto, de la Coalición Cívica. Y ahí es donde se empioja la discusión: los lilitos piden quedarse con el cuarto lugar, para Fernando Sánchez, como compensación por haber cedido el segundo puesto. Pero el ala dura del PRO reclama ese espacio para Iglesias.

Si no le dan ese lugar, significaría que el ala dura que representa Bullrich aceptó no competir en las internas para no quedarse con ningún puesto de los cuatro primeros. "Si lo mandan sexto es para romper todo", advierten. Es que si Ricardo López Murphy, que competirá en las PASO con lista propia, hace una buena elección y supera el piso (15% de los votos de la alianza) ingresaría en el sexto puesto de la lista, de mínima. Así, el que vaya sexto en la lista de Vidal podría terminar octavo en la boleta definitiva y ahí quedar en zona de riesgo de no ingresar a la Cámara de Diputados. Si JxC hace una buena elección peleará por entre 8 y 9 diputados. Muy justo.

Unidad con identidad. @FerIglesias y @CarolinaPiparo estuvieron siempre poniendo el cuerpo y no tengo dudas que tendrán el lugar que les corresponde. Y yo los acompaño #EspaldaConEspalda” pic.twitter.com/hANMalHzFE — WW (@WolffWaldo) July 11, 2021

Como alternativa, en las últimas horas apareció el nombre de Silvana Giudici para integrar la lista, supuestamente en el quinto puesto. Aliada a Bullrich, la directora del Enacom ocuparía un cupo para el ala dura del PRO. ¿Es para compensar si se cae lo de Iglesias o Bulrrich logró negociar dos puestos en lugares entrables? Para la titular del PRO, el nombre de Iglesias sigue siendo el prioritario. El problema es que su nombre genera resquemores en el larretismo y el vidalismo.

Silvana Giudici, directora del Enacom, también suena como candidata del ala dura.

Halcones o palomas

En la discusión de las listas, este lunes ya quedó claro que Martín Tetaz será quien secunde a Vidal en la lista de JxC. En su presentación, junto a Martín Lousteau y la titular de la UCR porteña, Mariela Coletta, el economista minimizó la grieta interna del espacio opositor y apuntó a las diferencias con el kirchnerismo.

"A mi me encanta Bullrich", arrancó, “dice lo que muchos quieren decir”. Pero agregó: "Y me encanta Vidal, tuvo los huevos bien puestos y se plantó en la provincia de Buenos Aires y ahora tendrá un rol importante acá en la Ciudad”. “En la grieta real está de un lado la gente que trabaja, estudia, produce y arriesga su capital al invertir”, concluyó.

Queridos amigos, hoy es uno de los días mas importantes de mi vida. Mientras la economía se hunde, muchas escuelas siguen cerradas y apilamos 100.000 muertos por una de las peores gestiones de la pandemia en el mundo, a ellos no les importa y van por todo en 2023.

Basta https://t.co/4LfNMCT7xU — Martin Tetaz (@martintetaz) July 12, 2021

Tetaz, que debe renunciar a sus trabajos como columnista en medios de comunicación, fue convencido por Lousteau de la necesidad de pegar el salto. “La nuestra es una coalición para decir basta, porque si no nos ponemos todos juntos de un lado nos van a llevar puestos”, graficó. Dijo que “está en juego la república” y le apuntó directamente a Máximo Kirchner, a quien tildó como “alguien sin trayectoria laboral ni académica que vemos como le pone los puntos al Presidente”.

A su lado, Lousteau destacó que "Tetaz representa el compromiso individual con un compromiso colectivo, el coraje de dejar la comodidad y poner eso en riesgo para contribuir a mejorar la Argentina", y lo equiparó al reciente lanzamiento de Facundo Manes. Son dos figuras con las que la UCR se entusiasma de recuperar protagonismo en dos distritos centrales como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

“Hay muchos en Juntos por el Cambio que no quieren hablar de economía, pero nosotros sí, por eso está Martín acá”, explicó el senador, quien piensa que el capítulo económico será clave en esta elección.

gz / ds