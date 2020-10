"Se nota mucho", el enojo de Kicillof por cómo se difundió lo que dijo de los countries

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se quejó por cómo se difundieron declaraciones suyas a la agencia estatal Télam sobre los barrios privados. "Se nota mucho", escribió en sus redes sociales y acompañó el texto de capturas de la entrevista original y de cómo fue tomado por algunos medios, entre ellos, Perfil.

Perfil, como otros medios, tituló con una de las frases que más controversia generó: "Los barrios privados y countries son prácticamente ocupaciones de tierras". Kicillof se quejó de que a esa frase le falta el contexto.

Lo que dije y lo que titulan. #SeNotaMucho pic.twitter.com/6pa9qIKJAB — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 25, 2020

El párrafo entero agrega como dato que para él eso es así en tanto y en cuanto no están habilitados y por tanto no pagan impuestos. Pero la frase del título no fue modificada en nada.

Dice la totalidad de la frase: "La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo".

Las declaraciones del mandatario ocurren en medio de la toma de tierras en Guernica y de conflictos similares en otros puntos del país, por diversos motivos. En la provincia. ocurren por un déficit habitacional.

MC