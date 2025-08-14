Antes de que Javier Milei encabezara un acto electoral en La Plata este jueves por la noche, la Legislatura bonaerense sumó un nuevo capítulo de tensión interna. El diputado Juan José Esper confirmó que se aparta del bloque libertario para conformar un unibloque denominado Derecha Popular, gesto que expone las fisuras en la fuerza oficialista nacional en plena recta hacia las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Esper responde al dirigente Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel, y su salida reconfigura la representación libertaria en el parlamento provincial. La fractura se produce en un momento políticamente sensible, a menos de un mes de los comicios bonaerenses y con un clima de malestar creciente entre las propias filas libertarias.

Según legisladores que permanecen en el bloque, la principal queja apunta al diseño electoral para la provincia, que lideró Karina Milei a través del “armador” Sebastián Pareja. “En las listas no privilegiaron a los mejores intérpretes del liberalismo y del ideario de Milei, sino cualquier otra cosa. Está a la vista”, señaló a TN un integrante del espacio.

Juan José Esper armó el espacio "Derecha Popular"

Otro dirigente de peso fue más lejos: “Hay mucha bronca y desazón con eso, porque las listas no reflejan lo que piensa Milei. No sé lo que va a pasar y hay que ver qué pasa con los cierres nacionales”. Para varios, el problema no es sólo la distribución de lugares, sino también una supuesta “falta de conducción” que se arrastra desde hace meses.

La salida de Esper no fue la única señal de fragmentación. También se oficializó la creación del bloque Unión y Libertad, integrado por Martín Rozas, Sabrina Sabat, María Laura Fernández, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Elida Alessi y Constanza Moragues Santos. La proliferación de unibloques podría alterar el funcionamiento de la Legislatura y cambiar las dinámicas de negociación con otras fuerzas.

Estos movimientos internos, que replican tensiones ya visibles a nivel nacional, podrían tener un efecto directo en la campaña. Con las elecciones provinciales fijadas para el 7 de septiembre y las nacionales previstas para el 26 de octubre, el oficialismo encara una doble contienda con un frente interno que, lejos de cerrarse, parece abrirse cada semana.

Mientras tanto, Milei le pega a Kicillof

El presidente inauguró este jueves la campaña bonaerense de La Libertad Avanza con un acto en el Club Atenas de La Plata, que comenzó pasadas las 19:30 tras un retraso de casi dos horas. Entre los presentes estuvieron el diputado José Luis Espert, el titular del PRO bonaerense Cristian Ritondo y Diego Santilli, posibles candidatos para las elecciones de octubre.

Tras la presentación de los ocho postulantes, Milei caminó entre el público hasta subir al escenario y arrancó su discurso con cánticos y vítores de fondo, incluyendo "Panic Show" de La Renga. Su arenga inicial fue clara: “Qué lindo ver tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas”.

Javier Milei durante el acto en La Plata

En su intervención, Milei criticó duramente al gobernador Axel Kicillof y a su gestión: “Han convertido a la provincia de Buenos Aires en la vergüenza nacional. La calle es tierra de nadie, y literalmente de tierra porque el asfalto nunca llega”. También cuestionó la seguridad: “Los delincuentes circulan libres por la calle mientras la gente vive enrejada”.

Milei continuó con ataques directos a la administración provincial, afirmando que “Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que estén agradecidos a ellos. Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provincia y comunista enano Kicillof”. Además, criticó el desdoblamiento electoral impuesto por el gobernador: “Lo hizo porque tiene miedo de que lo aplasten los violetas”.

