El Gobierno eliminó 60 formularios del sistema registral automotor

En el marco del Plan de Modernización del sistema registral automotor, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anunció la eliminación de 60 formularios que integraban el régimen vigente de registración de vehículos. La medida apunta a simplificar los trámites, reducir costos y avanzar hacia un sistema más ágil para los ciudadanos.

Empresario textil calificó de "payaso" a Caputo y de "idiota" a Adorni

Según informó el funcionario, la decisión tiene un impacto directo en la vida cotidiana de quienes realizan gestiones vinculadas a la compra, venta o transferencia de automotores. “El impacto es concreto y directo: menos papeles, menos costos y trámites más simples para los ciudadanos”, señaló Amerio al detallar los alcances de la reforma.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La iniciativa se inscribe dentro de un proceso más amplio de digitalización del sistema registral, que busca modernizar el funcionamiento de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). En ese sentido, el secretario de Justicia aseguró que el objetivo es avanzar hacia un esquema completamente digital, con procedimientos más rápidos y eficientes.

De acuerdo con los datos oficiales, la reorganización del sistema permitió reducir en un 50% la cantidad total de formularios utilizados en los trámites automotores. Esta optimización no solo implica una simplificación administrativa, sino también un ahorro económico significativo para los usuarios.

Munir Bracco: “La solución en serio para bajar el delito no es bajar la edad de imputabilidad”

Amerio detalló que, como resultado de la eliminación de formularios que antes debían ser adquiridos obligatoriamente, el ahorro directo para los ciudadanos alcanza los $2.697.239.989 anuales. Se trata de un cálculo realizado sobre la base de los costos que implicaban estos documentos dentro del esquema anterior.

Además, el funcionario subrayó que la medida se traduce en un ahorro promedio de $20.000 por trámite para cada ciudadano. Este alivio económico se suma a la reducción de tiempos y a la menor complejidad de los procedimientos, uno de los reclamos históricos de los usuarios del sistema registral automotor.

Hacia la digitalización del sistema registral automotor

La DNRPA, que depende del Ministerio de Justicia, tiene bajo su responsabilidad más de 1.500 registros automotores distribuidos en todo el país, donde se realizan mensualmente cientos de miles de trámites relacionados con transferencias, inscripciones y otros actos registrales. El sistema fue históricamente cuestionado por su complejidad, la multiplicidad de pasos y la necesidad de respaldos físicos para trámites que hoy se busca digitalizar.

A partir de la reforma, se planteó avanzar no solo en la racionalización de formularios, sino también en la digitalización de procesos completos como la inscripción de vehículos 0 km y transferencias, reduciendo la dependencia de la presentación presencial de documentación y reemplazándola por sistemas electrónicos y plataformas centralizadas.

LV/fl