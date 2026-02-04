El titular del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, afirmó que, desde que asumió el presidente Javier Milei, perdieron el 60% del poder de compra en el salario y remarcó que el sindicato ferroviario mantiene el paro total de 24 horas previsto para este jueves, ante lo que considera un propuesta salarial insuficiente. Sin embargo, dejó la puerta abierta para suspender la medida.

"Desde que asumió el Gobierno nos adeudan el 60% del salario de bolsillo. Desde marzo del 2025 nos adeudan el 18%. Queremos recuperarlo, nos ofrecen el 2% para diciembre y el 1,3% para enero y febrero y 1,2% para marzo. Nos parece insuficiente", sostuvo durante la mañana de este miércoles.

En diálogo con Radio Mitre, remarcó que en la propuesta del Gobierno solo "variaron 0,3% y 0,2%", ya que antes les ofrecían el 1% tanto para enero como para febrero y marzo, y profundizó: "No aceptamos porque desde que asumió este Gobierno nos deben el 56% a lo que hace a la inflación y el 18% a lo que hace nueve meses para atrás".

"Dijeron en un momento que iban a tratar de compensarlo con bonos no remunerativos, con sumas fijas no remunerativas, con presentismo, con otros incentivos, viáticos, pero nunca se hizo", añadió.

En medio del reclamo salarial, La Fraternidad confirmó el paro de trenes por 24 horas para este jueves 5 de febrero en todos los servicios de Trenes Argentinos Pasajeros y Belgrano Cargas, incluyendo las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, así como en Metrovías y Ferrovías SAC.

A pesar de la confirmación de la medida de fuerza, Maturano indicó que "hay varias maneras de destrabar el paro", aunque añadió: "Las tienen que buscar ellos, tiene que haber buena voluntad". De esta manera, dejó la puerta abierta al diálogo y a un posible levantamiento del paro.

"Nosotros no creemos ni somos optimistas de que van a dar el 18%. Acá hay una solución de firmar el mes de diciembre únicamente, no firmar ni enero, ni febrero ni marzo, firmamos diciembre que nos deben y es 2,8% de inflación. Si ellos acceden a lo que nosotros planteamos todo se puede suspender o postergar", amplió.

El sindicalista sostuvo que "las sumas tienen que ser todas para el salario básico, no deben ser sumas no remunerativas" y reprochó: "Nos tiene que dar el 2,8% al salario básico, el bono de fin de año que no nos dieron, la canasta que nos venían dando siempre, hace dos años que no la recibimos, ya es un derecho ganado".

"Sé que había cosas que había que cortarlas, pero vayamos cortando despacio, vayamos viendo como se puede conservar la paz social. A mí no me gusta que me impongan las cosas como a ningún ser humano. Si queremos convivir y sacar esto para adelante, convivamos, pero conservemos un poco la dignidad un poco a favor nuestro", concluyó.

LT