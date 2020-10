Sergio Berni contra intendentes PRO por las taser: "Basta de hacer demagogia"

La muerte de Juan Pablo Roldán, el agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires apuñalado la semana pasada en Palermo, sigue generando controversias en materia de política. Luego de los cruces con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro bonaerense Sergio Berni salió a cuestionar a los intendentes del PRO que se mostraron a favor del uso de pistolas taser en sus distritos. "Basta de hacer demagogia", reclamó.

Varios jefes comunales macristas respaldaron el uso de armas eléctricas a nivel municipal en los últimos días, como Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Jorge Macri (Vicente López). Pero Berni apuntó en particular a Néstor Grindetti (Lanús), y a su secretario de Seguridad, Diego Kravetz, quienes aspiran a crear una cuadrilla especial con agentes locales armados con taser.

"Lanús puede comprar todas las pistolas que quiera, pero no sé con quién las va a usar. El que conduce la Policía Bonaerense es el ministro de Seguridad; quien desarrolla el plan de seguridad es el ministro", sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense este miércoles 7 de octubre en diálogo con Fabián Doman en AM750. "No tienen policía; si la quieren comprar, la pueden comprar; la usarán, no sé, entre los funcionarios", ironizó luego

"Tenemos que dejar de hacer comentarios demagógicos, debemos dejar de mirar las encuestas para saber qué es lo que tenemos que decir a la mañana. No podemos hacer encuestas y decir 'que vuelvan las clases', o ver las encuestas y decir 'queremos las taser'. Hay que darse un baño de razonabilidad y empezar a pensar en políticas de largo plazo", afirmó Berni, quien se quejó de que "cada uno lleva agua a su molino y no piensa en general".

El integrante del Gabinete de Axel Kicillof destacó que el monto que la Nación le quitó a la Ciudad para otorgárselo a la Provincia "no es para que cada uno compre lo que quiera para una Policía que no es de él". "No puede ser que los intendentes se apropien de la policía local en las buenas, o para hacer campaña, o para hacer demagogia; y cuando tienen problemas los desconocen", agregó.

Desde el entierro de Roldán, Berni pidió "no llevar confusión" sobre las Taser

"Caemos en la ignorancia o la demagogia, porque escuchar a un secretario de Seguridad decir 'nosotros los metemos presos', como si tuviera su propia policía; decir 'voy a comprar taser', y la Policía es bonaerense, responde a la conducción de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que dejar de hacer demagogia y empezar a pensar en el plan de seguridad y cómo aplicarlo", remarcó.

Berni cuestionó a los intendentes que "se apropian de la policía local como si fuera de ellos; pero después, cuando la policía local genera líos, como la otra vez, la desconocen". "Hay que dejar de confundir a la gente: la Policía Local no es del intendente, es la Policía de la Provincia de Buenos Aires", reiteró.

Otra polémica con Frederic

Berni insistió en que le pidió a su par nacional, Sabina Frederic, que le cediera las pistolas eléctricas que había comprado su antecesora, Patricia Bullrich, algo que la funcionaria negó que hubiese solicitado.

"La primera vez que me reuní con la ministra había asumido un compromiso que era entregarnos las pistolas Taser que había comprado la administración anterior", reiteró el bonaerense. "La ministra se había comprometido a pasar las taser a la provincia de Buenos Aires. Todavía estoy esperando que lleguen", reprochó.

El ministro luego precisó que "el problema de la taser no es cuánto vale, sino cuánto cuesta entrenar al policía". "El entrenamiento es mucho más difícil. Cuando usted dispara la taser, salen dos electrodos que tienen caminos distintos, porque transmite corriente; cuanto más separados estén los electrodos, más efectivo es el taser, tiene que hacer puntería en dos direcciones", completó.

