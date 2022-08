Sergio Massa cenó con Marc Stanley, el embajador de Estados Unidos en Argentina

En sus primeros días como ministro de Economía, Sergio Massa compartió una cena con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley. Así lo confirmó en las últimas horas el funcionario del Gobierno norteamericano a través de las redes sociales, donde difundió una foto del encuentro y palabras de agradecimiento.

La reunión se llevó a cabo en la noche del domingo 7 de agosto y el funcionario de la administración de Joe Biden emitió una valoración positiva. "Gracias a @SergioMassa por la productiva reunión de ayer. Esperamos seguir trabajando con él en su nuevo rol", escribió en su cuenta de Twitter @USAmbassadorARG.

La reunión de funcionario en Argentina no es la primera con dirigentes políticos locales ya que mantiene desde hace tiempo una amplia agenda de reuniones con otros dirigentes de la oposición y del oficialismo. Incluso, a fines de marzo se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien mantuvo un encuentro en su despacho del Senado de la Nación.

Gracias a @SergioMassa por la productiva reunión de ayer. Esperamos seguir trabajando con él en su nuevo rol. / Thanks to @SergioMassa for the productive meeting yesterday. We look forward to working with him in his new role. pic.twitter.com/UsfD2zXdSC