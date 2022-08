La apertura de Modo Fontevecchia: el plan que le gustó a Massa

Es posible que Gabriel Rubinstein no termine de asumir el cargo de viceministro de Economía, después de sus críticas a Cristina, pero su plan fue lo que le gustó a Sergio Massa. En las últimas horas tuvo una muestra de poder con los cambios que hizo en Energía, cuando a Guzmán se le negó durante un año. Sea Rubinstein o no, lo importante es su visón, que fue lo que entusiasmó a Massa para resolver el problema macroeconómico, decía Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este lunes 8 de agosto.

Rubinstein escribió un gran informe, que fue tapa de Noticias, donde desarrolló distintos escenarios posibles. Él habló de un plan de estabilización, de una mejora moderada y de la hiperinflación, como las tres posibilidades para los próximo meses.

Considera que un plan de estabilización sería lo mejor, aunque podría ser de derecha, de izquierda o de centro. Cuanto más a la izquierda sea el plan, más reposaría en aumentar impuestos, incluyendo las tarifas. Si fuese de derecha, apuntaría a bajar el gasto, sin cepo para el dólar y con un solo tipo de cambio libre. "El problema no es su ideología económica, no es un fundamentalista. De la misma manera que muchas de las ideas de Guzmán sobreviven, es probable que las de Rubinstein estén vivas en la cabeza de Sergio Massa", explicó el conductor.

Luego se compartieron con los oyentes unos audios de Rubinstein. En el primero de ellos decía que "si Cristina Kirchner fuese tan inteligente podría decir que se necesita un plan de estabilización", ya que la gente lo valoraría, es decir, que no tendría costo político. También expresó que "hay que tomar medidas que a algunos le duelan", porque así no se ganarían las elecciones. Sobre Sergio Massa, enfatizó que su gestión "podría mejorar el escenario inflacionario", aunque no sería muy atractivo electoralmente.

Seis señales de que estamos frente a un híper-liderazgo

Además, señaló que "este Gobierno tiene taras mentales, empezando por Cristina Kirchner". "Massa no podía ignorar esto y lo interesante es que, con un ajuste, entiende que tendría un costo menor que con la inflación, que genera pérdida de calidad de vida", analizó el periodista. Como cierre, Gabriel Rubinstein destacó que "eliminaría el déficit fiscal". "El planteo es que no se puede devaluar sin un plan y que eso está resonando en la cabeza de Sergio Massa", manifestó el conductor.

Por último, también se anunció a Flavia Royón como nueva secretaria de Energía de la Nación. En una serie de audios, la flamante funcionaria sentenció que "el tema es la generación de empleo formal y el acceso al financiamiento". "Esto es otra demostración de fortaleza de Massa para ver si se anima a plantear un plan como el de Gabriel Rubinstein", desarrolló Fontevecchia.

JL PAR