Sergio Massa debatió con más de mil jóvenes sobre el futuro del peronismo

Mientras Axel Kicillof, otro referente del peronismo lanzaba a su corriente interna Derecho al Futuro en Avellaneda, Sergio Massa, ex candidato a presidente por Unión por la Patria en las elecciones presidenciales de 2023, también se mostró activo. Juntó este sábado a más de mil jóvenes del Frente Renovador de todo el país para debatir sobre los desafíos que atraviesa la Argentina, el futuro del peronismo y el papel de las nuevas generaciones en la construcción de una alternativa política al mileísmo.

Massa mantuvo una conversación con los participantes, escuchó las inquietudes que le plantearon y se analizaron las distintas problemáticas que atraviesan los respectivos distritos.

El encuentro tuvo como uno de sus ejes el análisis del escenario político nacional y el proceso de reorganización del peronismo. Con la expresidenta Cristina Kirchner detenida con prisión domiciliaria por la Causa Vialidad el principal movimiento opositor atraviesa un período de reconfiguración, marcado por las diferencias internas especialmente con el distanciamiento entre Kicillof y Máximo Kirchner.

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"No se trata de seguir a un dirigente, esa etapa se terminó. Llegó el momento de armar algo en conjunto", fue una de las frases que les dijo a los jóvenes, dejando en claro que más allá de eventuales candidaturas, Massa pretende erigirse en el arquitecto para conseguir la unidad peronista. Esa idea ya la había esbozado en una reunión que mantuvo con varios intendentes bonaerenses en la localidad de San Fernando el martes 8 de septiembre.

Para poder transformarse en una alternativa para acceder al poder en 2027 las diferentes corrientes internas agrupadas en el Partido Justicialista están intensificando actividades. Todavía no se sabe si el Gobierno nacional podrá imponer su idea de una Reforma Electoral, que incluye la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) que sirven para dirimir a los candidatos de cada fuerza politica.

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Durante la jornada en Derecho, de acuerdo a lo consignado por la agencia Noticias Argentinas, se realizaron paneles sobre Argentina bicontinental, gestión municipal, política legislativa, comunicación política y redes sociales, seguridad, economía e historia del movimiento peronista.

Los participantes también intercambiaron experiencias territoriales y propuestas sobre los desafíos que enfrenta el país, en una actividad con representación de distintas provincias.

El encuentro de la juventud del Frente Renovador coincidió, además, con el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce el gobernador bonaerense Axel Kicillof, realizado este sábado en Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, al sur del Gran Buenos Aires.