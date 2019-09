Massa reveló una charla con Macri y lo acusó de "soberbio" y "caprichoso"

Sergio Massa contó este domingo que el presidente Mauricio Macri lo llamó el domingo pasado para pedirle “ayuda en el contexto de deficultad” que atraviesa el país.

El candidato a primer diputado del Frente de Todos, hizo esta revelación en una entrevista en la que acusó al mandatario de ser el “principal responsable” de la crisis económica por “egoista” y “caprichoso”. “Está pidiendo ayuda cuando, en realidad, la primera ayuda se la tiene que dar él mismo siendo responsable a la hora de tomar decisiones”, dijo.

“El domingo pasado me llamó para pedirme que ayudáramos en el contexto de dificultad en el que estábamos”, relató Massa, explicando sin embargo que el Frente de Todos “busca ser prudente, mantener silencio y no tirar piedras ni kerosene en el incendio”. Refiriéndose directamente al presidente, dijo que “él es el principal responsable de su fracaso porque fue soberbio, caprichoso, no escuchó y todo el tiempo ninguneó la opinión de los que pensaban distinto”.

Entrevistado por Luis Majul en su programa televisivo (América TV), Massa se refirió también a los procesos judiciales por corrupción contra exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner: “Los votos no van a asegurar impunidad, los votos nos dan responsabilidad y son el reflejo de una enorme ola de esperanza”. Deslizó, sin embargo, que “camaristas actuales cuentan que el presidente actual les manda emisarios para pedirle el encarcelamiento de empresarios”.

“Esas cosas las tenemos que superar, pero tampoco impunidad ni coronita para nadie”, dijo Massa antes de referirse a los casos más destacados, de Julio De Vido y Amado Boudou: “En Argentina los que tienen condena tienen que cumplirla y los que tienen procesos tienen que esperar que el tribunal absuelva o condene”.

Mirá el video con la entrevista:

D.S.