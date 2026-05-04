Sergio Uñac pide internas en el PJ: "Quiero ser candidato a presidente"

A poco menos de un año y medio del 24 de octubre de 2027, las próximas elecciones generales ya operan sobre el mapa político argentino. El exgobernador de San Juan y actual senador por Unión por la Patria Sergio Uñac manifestó su voluntad de disputar una interna en el justicialismo y postularse como candidato a presidente.

En una extensa entrevista publicada este domingo por el diario Clarín, Uñac planteó la cuestión de la sucesión en el PJ con una pregunta retórica: "Si Cristina [Fernández de Kirchner] está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, ¿de qué manera resolvemos el nuevo liderazgo?". Aseguró que esa decisión "no se puede definir en una mesa", y sentenció: "La única manera de construir un liderazgo es a través de la participación, en una PASO o una interna, con el voto popular".

En relación al posicionamiento de la expresidenta respecto de posibles candidaturas, fue muy cauteloso. Ante la pregunta de si contaba con su apoyo para presentarse, respondió: "No tengo el aval explícito, por lo que yo entiendo, y tampoco un veto. El aval no lo ha dicho ni públicamente ni a mí en privado, más allá de que yo no tengo tanto trato con ella. Hablo dos o tres veces al año". Sin embargo, agregó: "Tengo la percepción de que no ve mal que distintos candidatos de nuestro espacio empiecen a recorrer el país".

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Sergio Uñac, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner.

El legislador negó que su propuesta trabaje en contra de otros dirigentes del espacio, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: "En la multiplicidad de candidatos podemos generar multiplicidad de ideas ante la sociedad para que pueda elegir con quién se siente más representada", aseguró. Más que una alternativa a él, es hacia y a favor de la sociedad". Evaluó la construcción política de Kicillof, como un proceso "legítimo", y se negó a opinar sobre la tensa relación entre Axel y Cristina: "No quiero oficiar de intérprete".

Uñac propone internas abiertas ante una eventual eliminación de las PASO

Desde que el sistema de elecciones primarias abiertas y obligatorias (PASO) fue puesto en cuestión, el legislador impulsa la idea de que el partido elija sus candidatos a través de elecciones internas abiertas, pero con un "matiz de modernidad": un novedoso formato federal dividido por zonas geográficas, con elecciones en distintas fechas para las regiones noreste, noroeste, centro y sur.

El cronograma que propone el dirigente de San Juan prevé cuatro etapas para las elecciones internas que abarcan todo el territorio nacional, y comenzarían en noviembre de este año. "El proceso podría ser el 10 de noviembre en el noreste, el 10 de diciembre en el noroeste, el 10 de marzo en el centro y el 10 de abril en el sur", desarrolló. "Son seis meses instalando candidatos, planteando el país que queremos, y no es con tanta anticipación".

Candidaturas revoleadas

Ante la pregunta de si cree que debería haber un candidato proveniente del interior del país, dijo que hay "ciclos que se cumplen": Luego desarrolló: "Las últimas tres presidencias, la de Macri, Alberto Fernández y Milei, que son de Capital, están llevando a que la sociedad ponga los ojos en el interior, que es el 62% del país y que va a querer tener su propio candidato".

Cristina, lejos del indulto: "No está en el horizonte esa posibilidad"

El senador evitó una definición sobre un indulto para la exmandataria ante una presidencia propia. El dirigente sostuvo que esta medida no integra las solicitudes actuales de la conducción partidaria ni de la comunidad. Sobre la aplicación de esta herramienta, el legislador puntualizó: "No está en el horizonte de ella y tampoco de la sociedad esa posibilidad".

El exgobernador afirmó que el camino de la expresidenta no contempla la búsqueda de beneficios por fuera del sistema jurídico. Respecto a la condena, señaló: "La sentencia judicial la discutió hasta donde pudo, le queda un paso más que son los organismos internacionales".

"La heladera le va a ganar al celular": Uñac pone el foco sobre el ajuste

Uñac alertó sobre el impacto negativo de las políticas actuales en las economías regionales del país. Según su visión, la falta de una planificación estatal sobre las importaciones destruye el trabajo local. "No hay modelo económico, es sólo plan de ajuste, y también está absolutamente dañado el poder adquisitivo de quienes tienen empleo", aseguró.

La evaluación del senador destaca el deterioro del consumo interno como el principal factor de erosión del apoyo al oficialismo. En una autocrítica, señaló que el peronismo tiene problemas de comunicación, y atribuyó a esa debilidad la llegada a la presidencia de Milei, con un equipo experto en mensajes digitales. "Ahora la heladera le va a ganar al celular", vaticinó, señalando que no hay comunicación política que aguante cuando en los hogares se percibe un descenso significativo en el poder adquisitivo que repercute en la dieta cotidiana. "Hay un porcentaje que no tiene trabajo y el que tiene no llega al día 15 del mes. La cuestión del consumo y el poder adquisitivo va a ser el gran Talón de Aquiles de Milei y ahí a nosotros se nos abre una nueva oportunidad", aseveró.

El senador ratificó su compromiso con la administración responsable de los recursos públicos bajo una mirada centrada en el bienestar social y criticó la parálisis de las obligaciones básicas del Estado nacional en nombre de la austeridad. Se diferenció del plan vigente al sostener que para su visión el camino "es equilibrio fiscal más calidad de vida".

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