Sin el traje de candidato, Alberto Fernández envía un mensaje al kirchnerismo y pone el foco en las PASO

“¿No te sentís aliviado?”, escuchó decir Alberto Fernández horas después de haber oficializado que no irá por la reelección. “No es alivio lo que siento. Estoy tranquilo de haber hecho lo que debía”, responde el Presidente.

El jefe de Estado decidió no competir, pero no está dispuesto a correrse de la discusión electoral y quiere convertirse en el principal impulsor de la competencia dentro del Frente de Todos. “Yo quiero generar una gran apertura en el espacio. Eso a ellos los descoloca”, dice en la intimidad de la Quinta de Olivos sobre cómo continúa ahora la estrategia electoral y la disputa con el kirchnerismo.

Alberto Fernández asegura que tendrá candidato a presidente. No cree que haya lista de unidad. Y, en este sentido, descarta la posibilidad de un Sergio Massa candidato. Sobre su postulante, el jefe de Estado sabe que Daniel Scioli puede bajarse de la pre candidatura en una negociación con el kirchnerismo y por eso puso en competencia al jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

Alberto Fernández se bajó antes para evitar la caída total en el Congreso del Partido Justicialista

En el video de siete minutos con el que oficializó la decisión de no competir por un segundo mandato, Alberto Fernández le envió varios mensajes al kirchnerismo. Uno de ellos es sobre “darle la lapicera a los militantes”. “Yo me apropié de la palabra ´democracia´”, evalúa que el kirchnerismo no podrá rechazar las internas, que no puede decir que la gente no es la que puede elegir.

Sobre una competencia contra el sector que lidera la vice, asegura que el espacio que rodea a CFK tiene “enormes dificultades” para ordenar una alternativa. Y desde Olivos se repasan los comicios de este año como Neuquén, Río Negro y Chubut para decir que en donde juega La Cámpora “reciben una paliza”.

Este mismo sábado, Alberto Fernández coordinó con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz hacer un lanzamiento en la ciudad de La Plata. “Si hay que armar en cada provincia, lo haremos”, lo escucharon decir desde su entorno. Tiene candidato a presidente y una postulante a la gobernación para pelear la interna con Axel Kicillof.

Alberto Fernández y Victoria Tolosa Paz.

Alberto Fernández anunció que no irá por la reelección y trabajará para que gane "nuestro espacio"

Lejos de que la disputa electoral vaya a la unidad, desde la intimidad presidencial aseguran que muchos gobernadores y dirigentes del Partido Justicialista escribieron al celular del jefe de Estado apoyando la decisión de bajarse, pero también celebrando haberle “puesto límites” a los jóvenes que responden a la titular del Senado.

“La Cámpora competirá en las PASO contra el peronismo”, concluye el jefe de Estado antes de encabezar la reunión del PJ en la calle Matheu. Iba a presidir este encuentro por videoconferencia, pero ya con la decisión tomada, decidió asistir y ver cara a cara a los dirigentes que iban a usar el encuentro para presionarlo.