Taiana sobre la comparación entre Biden y Perón: "Como peronista tradicional, no me gusta"

El senador por el Frente de Todos, Jorge Taiana, tomó distancia este jueves de la comparación que el presidente Alberto Fernández hizo entre su par de Estados Unidos, Joe Biden, y el ex mandatario Juan Domingo Perón: "Como peronista tradicional, no me gusta".

Taiana realizó dichas declaraciones durante el debate llevado a cabo en la Comisión de Presupuesto del Senado, sobre un proyecto basado en el uso de fondos que recibirá la Argentina por parte del FMI para políticas de salud y empleo y no para pagar deuda externa.

En ese contexto, analizó el panorama internacional y sostuvo que "está cambiando la política por una más expansiva". Tras detallar que esto es lo que ocurre en Estados Unidos, agregó: "Como peronista tradicional, eso de Juan Domingo Biden no me gusta".

El senador del Frente de Todos, Jorge Taiana.

Juan Domingo Biden

"Juan Domingo Perón era Juan Domingo Perón, el señor Biden en todo caso debe llamarse Franklin Delano Biden, porque es una política que según él mismo dice intenta rescatar el New Deal", sostuvo el senador del FDT.

De esa manera, Taiana expresó su desacuerdo con la caracterización hecha por el presidente respecto de la figura de ambos mandatarios, poniendo el foco sobre el discurso que brindó Biden ante el Congreso.

Fernández había señalado durante un acto días atrás: "Me acuerdo cuando no hace mucho tiempo atrás las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores".

Joe Biden y los fragmentos "peronistas" de su discurso por los 100 días de gobierno

Acto seguido, reivindicaba el status del mandatario norteamericano resaltando: "Ayer, Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos".

