Tarjeta Alimentar: "El derrame nunca nos llega", reclama el Movimiento Evita

El dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la UTEP, Gildo Onorato, se sumó a los cruces por el plan del Gobierno para hacerle frente a los elevados índices de pobreza, a través de los anuncios hechos el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández sobre la Tarjeta Alimentar. Para el referente social "la inversión (destinada al plan) es limitada" y cuestionó que "sólo implica 200 pesos por día por cada chico".

“Siempre es bienvenida la inversión social, pero hemos planeado que con esta inversión podrían financiarse muchas iniciativas para la generación de empleo. La inversión es limitada y no forma parte de la Seguridad Social porque no es política de Estado”, dijo Onorato en declaraciones a AM750.

Además, el secretario gremial consideró que "si no hay trabajo, no hay recuperación posible”, ya que estimó que "desde los 90, estas políticas no ha detenido el aumento de la pobreza”.

“Hay más de 7 mil unidades productivas en las que se puede invertir”, indicó Onorato al referirse a la capacidad de producción que tiene el país por lo que pidió que sea este el momento en que "la economía popular genere alianzas”.

Esta semana, el líder del Frente Patria Grande Juan Grabois había calificado como una política "estúpida" la inversión en la Tarjeta Alimentar. "Nadie tiene la receta para resolver las injusticias sociales que padece la Argentina, pero hay algo seguro: masificar el asistencialismo no es el camino", remarcó.

Cruces por la Tarjeta Alimentar

Onorato aseguró que el titular de ese gremio, Esteban "Gringo" Castro "fue invitado al anuncio del viernes pero no le dijeron lo que iban a anunciar", en referencia al anuncio en el que Alberto Fernández expresó que la Tarjeta Alimentar se extenderá a familias que tengan hijos de hasta 14 años .

El dirigente social consideró que "no corresponden estos destratos" a los trabajadores de la economía popular y planteó que "el derrame nunca nos llega”.

En este sentido expresó que el anuncio sobre la extensión de la Tarjeta Alimentar “solo implica 200 pesos por día por chico” por lo que planteó que la inversión es "insuficiente" e "ineficaz" porque "no consagra derechos permanentes, no crea puestos de trabajo, ni genera bienes durables y no forma parte del sistema de seguridad social", sumó.

A su vez, Gildo Onorato se refirió a que la Tarjeta Alimentar "no es una política de Estado porque no es ley", al tiempo que estimó que esta inversión "debería estar destinada a la generación de trabajo".

“Nuestros planteos no son nuevos: se lo dijimos a Alberto antes de que asuma”, indicó el referente social sobre las políticas de transferencia condicionada.

