Todas las preguntas que le hizo Residente a Alberto Fernández

En medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, el presidente Alberto Fernández tuvo un particular entrevistador: cantante puertorriqueño Residente. En un Instagram Live que duró alrededor de 26 minutos, el mandatario habló con el ex Calle 13 sobre la cuarentena por el coronavirus, la deuda con el FMI y los despidos de Techint.

"Se me ocurrió hacer esto hace dos semanas, me gusta lo que veo en algunos países latinoamericanos, están dando cátedra de cómo trabajar esta pandemia, tengo algunas preguntas que me hizo la gente. Quiero que se una charla relajada", expresó Residente y lanzó una de sus primeras preguntas sobre la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional y si con la situación actual del coronavirus se va a suspender el pago.

"¿En la situación actual donde la pandemia destruye la economía no debería de suspenderse el pago a las deudas externas?", expresó el cantante. Y el mandatario afirmó que el país no va "a pagar la deuda" con el FMI "a costa de los argentinos", y consideró que "tienen que entender el momento que estamos pasando".

"No vamos a pagar la deuda a costa de los argentinos. La prioridad en Argentina en este momento es la salud y la vida de los argentinos. Tienen que entender el momento que estamos pasando, y yo confío que sí lo van a entender", enfatizó Fernández.

Alberto Fernández volvió a apuntar a Paolo Rocca: "Hermano, esta vez colaborá"

En esa línea, enfatizó que "nadie se salva solo", y destacó: "No podemos admitir la cultura del descarte. Tenemos que construir un gran paraguas que a todos nos proteja. Es un gran momento para apelar al sentido más profundo del ser humano, recuperar esos valores".

Luego, René Pérez también lo consultó sobre los 1450 despidos del CEO de Techint, Paolo Rocca, y si va a haber un decreto para prohibir los despidos. Ante la pregunta, Fernández advirtió que no permitirá los despidos en la constructora y afirmó que el Gobierno va a "cuidar durante los meses venideros el trabajo de los argentinos".

"Los despidos no se han concretado ni se van a concretar", enfatizó el jefe de Estado. El mandatario sostuvo que Techint quiso borrar "de un plumazo" a 1.450 trabajadores en medio de la pandemia por el coronavirus. "Yo ahí fui muy firme, no voy a dejar que eso pase", recalcó el mandatario nacional.

A la vez, indicó que este lunes le dio "instrucciones al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para impedir los despidos", algo que después se materializó en una conciliación obligatoria. "Vamos a cuidar durante los meses venideros el trabajo de los argentinos", aseguró Fernández.

En cuanto al coronavirus, Residente lo consultó sobre la cuarentena para evitar la propagación de la pandemia y el presidente afirmó que "hasta acá, los resultados" del aislamiento social obligatorio "parecen ser buenos", y consideró que "si se sigue cumpliendo" con la cuarentena "nos va a ir bien", por lo que habrá "menos gente contagiada y que menos argentinos pierdan su vida".

"Hasta acá los resultados parecen ser buenos, parecen decir que nosotros estamos dominando al virus. Muchos países de Europa, Estados Unidos también, impusieron la cuarentena tardíamente cuando el virus se había propagado mucho. Nosotros lo estamos controlando", enfatizó Fernández.

En ese sentido, precisó: "Lo estamos conteniendo (al virus). Si seguimos cumpliendo con las reglas que nos hemos impuesto, no tengan ninguna duda de que nos va a ir bien. Que nos vaya bien quiere decir que suframos menos, que tengamos menos gente contagiada y que menos argentinos pierdan su vida".

La cuarentena se extiende hasta el domingo 12 de abril y podría durar hasta mayo

Además, lo consultó sobre la preparación en Salud para contener a los enfermos, sobre todo en la adquisición de respiradores artificiales, indicó que en Argentina "nos estamos preparando para el peor escenario", ya que "la lógica es ponernos en una extensa cuarentena para darnos tiempo a organizarnos".

"Lo que estamos logrando es que el virus vaya más despacio de persona a persona. La idea es ir ganando tiempo para construir la estructura sanitaria", manifestó.

Por último, el cantante consultó: "¿Está ayudando el gobierno los artistas que deben salir a las calles?". A lo que Fernández contestó: "Yo soy un consumidor de arte, me gusta mucho lo que hacés, la realidad es que este es un tema muy importante. Fui muy amigo de Luis Alberto Spinetta y el decía que a los pueblos hay que alimentarles el alma, hoy no podemos tener lugares multitudinarios y el resultado es que esa industria está paralizada. Estamos tratando de que estos días de cuarentena podamos llevar el arte a las casas de los argentinos, hay músicos que se están predisponiendo para brindar recitales ofreciendo su arte. Y nosotros tenemos que ver la forma de ayudar a otros artistas que no tienen los mismos recursos. Pero lamentablemente, mientras esto dude, nos vamos a privar de la música, los teatros y los cines porque no podemos reunirnos".

Finalmente, el mandatario contó cómo se lava las manos y que la otra canción que canta en lugar del "Feliz cumpleaños". "El lavado de manos está muy bien, yo canto La balsa, el estribillo, es una canción de nuestro rock nacional. Lo más importante es que te quedes en tu casa", concluyó.

