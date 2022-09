Tras el ataque, qué síntomas puede sufrir Cristina

Luego de que una persona sufra o presencie un hecho de las características que vivió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves a la noche, cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó con un arma a su cabeza, puede padecer diferentes trastornos que pueden durar desde meses hasta años en su mente.

También pueden aparecer episodios que recuerdan el trauma vivido que pueden llegar a causar reacciones emocionales y físicas. Son los denominados trastornos postraumáticos, en los cuales aparecen diferentes síntomas tales como la ansiedad, irritabilidad, insomnio, aislamiento social, desconfianza o miedos, entre otros.

“Lo primero que hay que averiguar es cómo la vicepresidenta vivió la situacion. Prima facie, daría la impresión que no se habría asustado mucho. Depende mucho de las significaciones. Una de las primeras condiciones es que la persona tiene que estar expuesta a una lesión grave o a una muerte. Hay que vivirlo con el desborde emocional de esa situación puntual”, aseguró Harry Campos Cervera, médico psicoanalista integrante de la Asocación Psicoanalítica Argentina (APA), y también médico psiquiatra.

“La neurosis traumática es una carga afectiva enorme que el cerebro no tiene tiempo de procesar. Por lo tanto, esa carga queda dando vueltas en el cerebro tratatando de que se inscriba, de alguna manera, en el cerebro. Como por lo general no termina de inscribirse nunca, surgen los episodios de estrés postraumáticos. En este caso puede aparecer de inmediato, o cinco años después. Es una sintomatologia tardía”, completó. Por último, Campos Cervera señaló que “por ahora no se puede afirmar que la vicepresidenta se encuentra bajo los efectos de un estrés postraumático. Sí, bajo clara situacion de estrés. Un estres postraumático requiere la presencia de síntomas que suelen acompañar a este tipo de patologías”.

Por su parte, Enrique Stein, médico psiquiatra y psicólogo social, la situación que vivió Cristina Kirchner fue una situación disruptiva. “No referimos al trauma porque esa palabra genera la idea de una patología, y una persona que pasa por una situación disruptiva puede o no sufrir una patología”, afirmó Stein, en su charla con PERFIL.

“Sin embargo, una situacion aguda como la vivida por la vicepresidenta puede conducir en el término de días posteriores a la aparición del recuerdo, como una huella en la memoria de esa situación disruptiva. Esto no quiere decir que sea un combo completo del estrés postraumático, que la lleve al aislamiento social, al recuerdo intrusivo o a síntomas depresivos o de ansiedad. Puede ocurrir que mantenga alguno de estos sintomas, pero no necesariamente todo el conjunto. Todo dependerá de su fortaleza mental, de su historia personal, y de los proyectos de vida que tenga hacia adelante, que evitarán la aparicion de estos sintomas”, aseguró Stein. “De todas maneras, con el correr de los días, o meses, puede aparecer en la memoria la situación disruptiva vivida, lo que se denomina flashback. Cuando se habla del estrés postraumatico que pueden aparecer a los pocos meses síntomas como aislamiento social, depresión o ansiedad, y el recuerdo de la situación intrusiva, o flashback”, agregó. “De todas maneras, puede ser que la vicepresidenta presente algunos de estos síntomas, pero del mismo modo, dependerá de los proyectos hacia adelante. Por lo que se puede apreciar, tiene capacidad de poder salir adelante de acuerdo a su personalidad, sobre la base que es una persona con apoyo social y, al mismo tiempo, de poder sostener su proyecto de vida”, concluyó Stein.