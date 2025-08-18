“El sindicalismo tiene que asumir un rol más visible en la calle. La gente tiene razón cuando pide un sindicalismo más activo. Hubo tres medidas de fuerza en un año y medio que lograron frenar iniciativas, pero necesitamos más organización y más firmeza porque lo que viene son la reforma tributaria, la previsional y la laboral”. Con esa definición, y en la previa de las elecciones de septiembre, Sergio Palazzo abrió una nueva crítica tanto al gobierno como a la conducción de la CGT, a la que le pidió mayor presencia en las calles.

En diálogo con Radio 10, el dirigente bancario y candidato sostuvo que “el sindicalismo tiene que articular la protesta social de los distintos sectores porque cada vez son más los afectados por este gobierno”. Al mismo tiempo, llamó a organizar un programa de acción que pueda confrontar directamente con el oficialismo.

En esta línea, Palazzo indicó que, si bien hubo una actitud de firmeza con tres medidas de fuerza en un año y medio de gobierno (lo cual logró que se retire la primera Ley Bases), hoy hay otra necesidad: "Yo aspiro a que en este congreso que hay en el mes de octubre para elegir a la nueva CGT, esta tenga un perfil netamente opositor y sea confrontativo, porque claramente esta administración va a seguir a llevando adelante políticas del estilo".

Palazzo remarcó que la gestión de Javier Milei no solo avanza contra derechos laborales y sociales, sino que expone una “incapacidad administrativa alarmante”. “No solo cierran organismos como Vialidad, INTI o el INTA por razones ideológicas, sino que lo hacen redactando mal los decretos, al punto de perder en la Justicia una y otra vez. Eso no es otra cosa que incapacidad administrativa”, aseguró.

También se refirió al papel del Congreso, al que calificó como un “dique de contención frente a la locura gubernamental”. Recordó que la Cámara de Diputados deberá debatir esta semana los vetos presidenciales a leyes clave, como la de emergencia pediátrica o la de discapacidad, y convocó a expresar el descontento en las urnas.

Palazzo no eludió temas sensibles como la crisis del fentanilo, que ya provocó casi 100 muertes. “Es extremadamente grave que quieran hacer politiquería barata con una tragedia de esta magnitud. Las inspecciones y los controles son de ahora, no de gobiernos anteriores. Quiero una investigación seria y responsabilidades políticas claras”, afirmó. Por último, adelantó que en el congreso de renovación de autoridades de la CGT, previsto para octubre o noviembre, será necesario discutir un programa claro y “un perfil netamente opositor de confrontación con el oficialismo”, en línea con la exigencia de mayor protagonismo sindical.

Unidad alcanzada y el rol de Cristina

Palazzo celebró el armado de una lista de unidad que hasta hace pocos meses parecía imposible. “Todos los sectores están representados: sociales, políticos y sindicales. Es una de las mejores listas que se han presentado, porque refleja pluralidad y un recorrido común con paradas electorales claves en septiembre y octubre”, aseguró.

Para el dirigente, la unidad es una respuesta necesaria frente a un gobierno que agrede a los trabajadores y sectores populares. “Cada voto debe ser un mensaje claro para frenar estas políticas. La división interna no puede regalarle terreno a la derecha”, advirtió.

Consultado sobre Cristina Fernández de Kirchner, Palazzo fue contundente: “Cristina tiene que estar libre porque es inocente. La proscripción fue un ardid para impedir que la principal líder opositora compita. Pese a ello, conserva un rol central de referencia y conducción que se ha ganado”.

Finalmente, subrayó que el armado electoral refleja también la impronta de la ex presidenta. “Cristina es la presidenta del PJ, la principal referente opositora y su opinión sobre las listas pesa. No solo por su sector, sino porque es una figura ineludible para millones de argentinos que vieron mejorar su vida durante sus gobiernos y aún la reconocen como conductora”, cerró.

