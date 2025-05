Tras la denuncia de Hugo Alconada Mon sobre la SIDE, el diputado Emilio Monzó reveló que quisieron irrumpir en su casa

Luego de que el periodista Hugo Alconada Mon denunciara haber enfrentado un “ataque sistemático con amenazas” por revelar los nuevos planes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) hacia periodistas y opositores, el Diputado Nacional, Emilio Monzó, reveló que hace un año “quisieron entrar en su casa”. Durante un adelanto de lo que fue una entrevista realizada para A24, el funcionario se sumó a las críticas del comunicador y, aunque sin nombrarlo directamente, mencionó que “el organismo debe ser transparente”.

Durante el diálogo con Luis Novaresio, Monzó se pronunció sobre los dichos de Alconada Mon: “Es muy grave lo que denuncia. ¿Por qué no la terminan? A mi me pasó, yo la ligué. No se vive bien así. Yo vivo disociado de eso. Y si me están siguiendo hoy, bueno… Me van a pescar en todo, porque sino me retiro. Y tuve dos hechos. Uno al despacho nuestro y otro a mi casa. No lo dije nunca”; reveló.

“Me lo guardé. Fue en marzo del año pasado. No sé quién fue, pero quisieron entrar con una escalera a mi departamento, acá en Buenos Aires. No importa, yo sigo adelante. Lo que sí es grave es que todos estemos dudando qué hace ese organismo. Macri también lo había propuesto. Tiene que generar mayor transparencia o lo tenemos que eliminar”, apuntó. Sin embargo, y ante la pregunta de Novaresio sobre si él efectivamente cree que los responsables del amedrentamiento fueron los integrantes de la SIDE, respondió: “No lo sé, pero me gustaría aclararlo. Yo no tengo miedo, pero que tus hijos vean un video de alguien que quiere entrar a tu casa…”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los dichos de Monzó se dan apenas horas después de que el periodista Alconada Mon denunciara haber sido blanco de un intento de hackeo sistemático, luego de haber publicado en La Nación una nota en la que revelaba que la SIDE aprobó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que amplía las capacidades de seguimiento del Estado sobre periodistas, economistas y otras figuras que puedan generar una “pérdida de confianza” en las políticas del Gobierno.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei se recuperó 5% después de cinco meses de caída

“Horas después de que revelamos en La Nación que la SIDE puso en la mira a periodistas y economistas, entre otros, hackers han intentado tomar el control de mis cuentas de WhatsApp (10 intentos) y de X (1 intento). Por ahora no lo han logrado”, escribió Alconada Mon en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Durante otro tramo de la entrevista, Monzó apuntó contra el presidente Javier Milei y su gestión al frente de la Casa Rosada: “Claramente este es un gobierno que pretende ser una tiranía. Es burdo, es vulgar. Por supuesto que el insulto tiene que ver con esto. Es el tirano el que insulta. Porque para personas como Milei, el otro no existe. Es la otredad. El otro no existe como tal, y eso es un tema de inmadurez. Los tiranos de esta características es porque son personas inmaduras”.

“La Cámpora y el PRO van rumbo a la extinción”

En otro tramo de la entrevista, Monzó se pronunció sobre la actualidad de los partidos políticos que supieron estar en el centro de la atención pública durante décadas. En esta línea, señaló: “Hoy estamos viendo una transición política. Y existe este inconveniente de que lo nuevo no termina de aparecer y lo viejo no termina de irse. Es muy complicado transitar esa situación. 20 años de transitar esa polarización simbiótica entre La Cámpora y el PRO”.

Sobre este tema, aseguró que “si uno desaparece, automáticamente desaparece el otro”. Sin embargo, aclaró que “no se refiere a los dirigentes”; sino a los espacios per sé: “A mi criterio, ambos van rumbo a la extinción. Hace 20 años a la Argentina le genera atracción ver las discusiones de estos partidos, pero esto está próximo a terminarse en los próximos dos años”.

TC/EM