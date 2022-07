Martín Guzmán reapareció tres semanas después de su renuncia al Ministerio de Economía y se mostró junto a Antonio Aracre, CEO de Syngenta, una de las empresas multinacionales vinculadas al agro de mayor peso en el mercado. Se trata de la primera foto del economista luego de su salida del Gobierno Nacional.

El académico preferido del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz se fue de la administración nacional pero no del país. Ya no participa de las reuniones cada 15 días que comanda Juan Manzur ni tampoco camina el Palacio de Hacienda, pero el apellido Guzmán o incluso su mención indirecta continúan siendo blanco de diversas críticas luego de su renuncia.

Para el sector kirchnerista del gobierno, Martín Guzmán continúa siendo responsable involuntario de la corrida cambiaria que desde la asunción de Silvina Batakis presiona la economía nacional. Dicha escalada se desinfló en parte este lunes, luego de que la funcionaria se reuniera en Washington con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

"Al igual que cuando era ministro, hoy seguimos conversando con Martín Guzmán sobre la necesidad de construir consensos para una Argentina más fuerte, con menos desigualdad y con más oportunidades para seguir creciendo", fue el mensaje de Antonio Aracre que acompañó la foto con Guzmán.

Al igual que cuando era ministro, hoy seguimos conversando con @Martin_M_Guzman sobre la necesidad de construir consensos para una Argentina más fuerte, con menos desigualdad y con más oportunidades para seguir creciendo 🇦🇷💪 pic.twitter.com/j3H2ZnDPZa — Antonio Aracre (@tonyaracre) July 26, 2022

Consenso era lo que no existía en el Frente de Todos cuando Guzmán estaba en Economía, sobre todo por los dardos a su gestión del kirchnerismo y en las última semanas del massismo, que ya lo desconocía como aliado.

La última acción que se conoció del ex titular de Hacienda fue su despedida del ministerio que encabezó, a la que caracterizó como "la decisión más dolorosa de mi vida", pero de la cual aseguró estar "convencido" por ser "un acto de responsabilidad con la Patria”.

Silvina Batakis se reúne con empresarios e inversionistas en busca de contener la crisis

Las críticas al "post-guzmanismo"

Es la primera vez que el economista recibido en la Universidad Nacional de La Plata se muestra luego de su repentina renuncia el sábado 2 de julio, mientras la vicepresidenta Cristina Kirchner daba un discurso en Ensenada por el aniversario de la muerte de Juan Perón.

A ese dato político, que trasladó el eje mediático de la palabra vicepresidencial a la dimisión del ministro, se sumó otro: Martín Guzmán nunca fue reconocido por su trabajo, al menos en público, por Alberto Fernández. El Presidente había tenido esta actitud con todos sus ministros y ex funcionarios salientes, desde Matías Kulfas en Desarrollo Productivo hasta Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio Interior. Esa máxima no se cumplió con su ex titular de Hacienda.

Luego asumió Silvina Batakis con aval de todas las terminales del Frente de Todos y las críticas a Guzmán se multiplicaron. "Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante", dijo el diputado Máximo Kirchner. "No me cayó bien el gesto, no se hace", le reclamó su ex compañero de gabinete, Aníbal Fernández, uno de los que siempre había blindado su figura. "La última semana de Guzmán parecía que la teníamos controlada, pero la renuncia disparó la inestabilidad nuevamente”, expuso Agustín Rossi, el titular de la AFI, hace tres días.

Silvina Batakis con Kristalina Georgieva, titular del FMI.

La agenda de Batakis y la herencia de Guzmán

Este lunes, Batakis arribó a Estados Unidos para mantener un encuentro presencial con Georgieva y funcionarios del Tesoro local, entre ellos David Lipton, vicepresidente de la entidad norteamericana que era el número dos de Christine Lagarde cuando el Fondo le dio el empréstito más alto de su historia a la gestión de Mauricio Macri.

En esa reunión, la ministra fue a aclarar algunos puntos del acuerdo argentino que firmó con el organismo el propio Guzmán, peyorativamente llamado "el ministro de la deuda" cuando se encontraba renegociando el préstamo.

El FMI mantuvo su proyección de crecimiento en 4% para Argentina en 2022 pero le preocupa la inflación

Incluso luego de que Batakis anunciara sus primeras medidas, donde recalcó el hecho de sostener el equilibrio fiscal, se la acusó de hacer "guzmanismo sin Guzmán", una crítica que provenía sobre todo de las organizaciones sociales que exigen un Salario Básico Universal para paliar el 37% de pobreza a nivel país que rasga el tejido social argentino. Guzmán ya no forma parte del gobierno pero todavía persiste un recuerdo de su gestión.

Desde el llano, en un encuentro con el CEO de una de las empresas multinacionales más importantes del mundo y con misiles que continúan llegando desde el espacio político que integró, Martín Guzmán reapareció 24 días después de su dimisión al ministerio más caliente del país y de haberse retirado, como afirma el dicho popular, por la puerta de atrás.

GI/ff