Trebucq contra Milei: pidió respetar "la institucionalidad de Brasil" y calificó como "barbaridad" la hoguera para periodistas

El periodista Esteban Trebucq defendió el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y reclamó que el Gobierno de Javier Milei respete el resultado. También cuestionó al mandatario por sus ataques contra los periodistas.

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“Las reglas de la democracia: el que gana por un voto gana y es presidente. Esto es lo que sucedió y el Gobierno argentino debería ser respetuoso de esta situación, porque no se trata de un presidente, sino de la institucionalidad y de la defensa de la democracia”, sostuvo Trebucq desde Brasilia, enviado por LN+.

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El periodista, cercano al pensamiento libertario del Gobierno, apuntó a los dichos de Milei durante un discurso en la Fundación Faro, en el que pidió la hoguera para los periodistas, Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Luis Novaresio, Natalia Volosin, de Perfil; y Paulino Rodrigues, compañero de Trebucq.

“Paulino, tenemos una enorme diferencia, vos sos de River y yo soy del finalista de la Copa Libertadores, pero hoguera para nadie”, expresó Trebucq durante una comunicación con su colega.

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Trebuqc apuntó contra Milei: "Una barbaridad"

El periodista calificó las declaraciones presidenciales como “una barbaridad” y cuestionó el tono de los ataques contra la prensa.

“Me parece una barbaridad lo que dijo el Presidente de la Nación Argentina la semana pasada. Yo estaba trabajando acá, me enteré el otro día. Es una absoluta, absoluta barbaridad”, afirmó.

Trebucq envió un mensaje de respaldo a Rodrigues y a los demás periodistas mencionados por Milei. “Te mando un abrazo enorme, Paulino, a vos y a todos los colegas que fueron destinatarios de semejantes improperios, desvaríos”, concluyó.

LT