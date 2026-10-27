RIGI: el Gobierno oficializó un proyecto minero de US$ 6.393 millones en Catamarca

El Gobierno nacional oficializó este martes 27 de octubre la incorporación del proyecto minero Agua Rica, ubicado en Catamarca, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida quedó establecida mediante la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa, perteneciente a la multinacional Glencore, contempla una inversión total declarada de US$ 6.393 millones para desarrollar un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno. La explotación tendrá una vida útil estimada de 23 años.

La resolución formaliza la aprobación que el presidente Javier Milei había anunciado el 2 de octubre, durante una reunión en París con Gary Nagle, director ejecutivo de Glencore. En aquella oportunidad, la compañía presentó una inversión de capital estimada en US$ 4.000 millones.

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El expediente aprobado ahora detalla un monto total de US$ 6.393 millones, de los cuales US$ 3.310 millones corresponden a inversiones en activos computables bajo el RIGI. Se trata de conceptos diferentes dentro de la planificación financiera del proyecto, por lo que no representan necesariamente un aumento del presupuesto anunciado inicialmente.

La empresa comprometió desembolsos por US$ 771,5 millones durante los primeros dos años posteriores a la aprobación, una cifra superior al mínimo exigido por el régimen.

El cronograma presentado ante el Ministerio de Economía establece que la construcción comenzaría el 1° de noviembre de 2027, mientras que el inicio de las operaciones está previsto para el 1° de octubre de 2031. El desarrollo estará a cargo de Minera Agua Rica, perteneciente a Glencore, y aprovechará parte de las instalaciones existentes del complejo Bajo de la Alumbrera.

Qué producirá Agua Rica y cuánto mineral prevé extraer

El proyecto contempla el procesamiento de aproximadamente 780 millones de toneladas de mineral durante sus 23 años de actividad previstos.

Según la documentación presentada ante el Ministerio de Economía, el yacimiento contiene cobre, oro, plata y molibdeno en distintas concentraciones. La empresa proyecta una producción acumulada de 3,46 millones de toneladas de cobre y 2,34 millones de onzas de oro. También estima obtener 41,16 millones de onzas de plata y alrededor de 99.854 toneladas de molibdeno.

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La producción estará destinada a los mercados internacionales, con exportaciones previstas de 10,84 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y plata, además de 239.455 toneladas de concentrado de molibdeno.

En el anuncio de comienzos de octubre, el Gobierno había estimado exportaciones anuales por US$ 2.167 millones. Por su parte, Glencore proyectó una producción promedio superior a las 200.000 toneladas anuales de cobre en concentrado durante los primeros diez años de operación.

Otro de los compromisos incluidos en la presentación corresponde a la contratación de proveedores argentinos. Glencore informó que el 54% del monto destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura corresponderá a empresas locales, por encima del mínimo del 20% establecido por el RIGI. El porcentaje se aplica a esas contrataciones y no a la totalidad de los US$ 6.393 millones declarados como inversión.

Cómo se desarrollará el proyecto y qué beneficios tendrá bajo el RIGI

Agua Rica integra el desarrollo conocido como MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), que contempla aprovechar las instalaciones de Bajo de la Alumbrera para procesar el mineral extraído del nuevo yacimiento. El plan incluye el traslado del material mediante un mineraloducto hasta Tucumán y su posterior transporte ferroviario hacia el puerto de Rosario.

Glencore también avanza con la reactivación de Alumbrera, cuya producción está prevista para el segundo semestre de 2027, antes de que comience la explotación de Agua Rica. Según la compañía, esa operación permitirá recuperar infraestructura, mantener instalaciones en funcionamiento y capacitar trabajadores para el desarrollo posterior.

Súper RIGI: hiper beneficios y todos los dólares… afuera

El Gobierno estima que la construcción de Agua Rica podría generar hasta 3.500 puestos de trabajo, mientras que la etapa operativa demandaría unos 1.250 empleos directos y 3.750 indirectos.

La incorporación al RIGI permitirá al proyecto acceder a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos para las grandes inversiones, sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas por el régimen.

La aprobación del RIGI no implica que la inversión ya se haya ejecutado ni reemplaza las autorizaciones ambientales y técnicas necesarias para avanzar con la construcción y explotación minera.

DCQ