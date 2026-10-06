RDI: el RIGI promete casi 50.000 millones de dólares, pero solo ingresaron cerca de 700 millones

En una nueva edición de Ronda de Investigación (RDI) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Antonio Riccobene, analizó el estado del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cuestionó la distancia entre los proyectos anunciados y los dólares efectivamente ingresados a Argentina.

El RIGI acumula 47 proyectos inscriptos, de los cuales 23 fueron aprobados por un monto comprometido de USD 49.700 millones. “Hay muchísimas promesas, pero todavía el dinero no termina de ingresar a la Argentina”, sostuvo Antonio Riccobene al analizar el funcionamiento del régimen de incentivos impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Riccobene explicó que los proyectos requieren desembolsos en diferentes etapas y que la aprobación no implica que la totalidad del capital comprometido ingrese inmediatamente. Aún así, marcó la diferencia entre los anuncios y el dinero efectivamente recibido: “¿Cuántos dólares ingresaron de esos casi 50.000 millones de dólares? Bueno, alrededor de 700 millones de dólares nada más”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Más adelante, precisó la cifra: “De los que ya están aprobados, la mayoría, que es esa porción de la torta izquierda en azul que vemos, 12 tienen que ver con minería, con la extracción de recursos mineros”.

RIGI: minería, petróleo y gas concentran los proyectos

Riccobene destacó la participación de la minería, mientras que también señaló la presencia de proyectos vinculados con petróleo, gas y energía eléctrica. “Para infraestructura, vos decís infraestructura, incluye obra pública, desarrollo de esto. Bueno, uno solo, uno solo pensado para la obra pública”, señaló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

En los proyectos en evaluación, el periodista indicó que predominan nuevamente los hidrocarburos: “Para petróleo y gas hay 14 proyectos en evaluación, hay tres que tienen que ver con el desarrollo de la energía eléctrica, uno de tecnología, y seis de minería”.

Inversión extranjera directa: Argentina queda última en la región

Riccobene vinculó la evolución del RIGI con otro dato que consideró relevante: la evolución de la inversión extranjera directa (IED). Según el informe que mencionó, “la caída entre 2025 y 2024 de la inversión extranjera directa, es decir, de todos los dólares que vienen del extranjero para la inversión del desarrollo económico, cayó un 71%”.

El periodista remarcó además la posición argentina frente a otros países de América Latina: “Argentina está última en el ranking de inversión extranjera directa de la OCDE”.