Un gobernador chicaneó a los empleados públicos que le reclaman aumento de sueldo: "¿Probaron lo que es laburar en el sector privado?"

Tras varios meses enfrentando movilizaciones, paros y reclamos de sindicatos estatales, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, hizo fuertes declaraciones que comenzaron con un desafío: “¿Probaron lo que es laburar en el (sector) privado?”.

El referente patagónico, que fue líder, durante muchos años, del sindicato petrolero de la provincia que ahora encabeza, tiene una postura cercana al presidente Javier Milei, y dio, este viernes 30 de mayo, una conferencia de prensa frente a la delegación local del Ministerio de Trabajo en Caleta Olivia refiriéndose a las quejas sobre la paritaria de la administración pública provincial.

“Cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a la sociedad, pido que nos ayuden y colaboren, que cada uno cumpla su función y trabaje. Muchos se quejan de los salarios del Estado, es cierto, pero no es culpa nuestra. Esto viene mal hace muchos años y estamos recuperando de a poco. Muchos se quejan, pero nadie se va del Estado, todos se quieren quedar en el Estado”, arrancó su discurso el gobernador.

Y agregó: “Yo les pregunto a todos los que se quejan: ¿probaron lo que es laburar en el privado? Laburar 8 o 10 horas, laburar 21 días fuera del hogar, donde no podés compartir cumpleaños con tus hijos, con tu pareja, con tu núcleo familiar. Y muchas veces, tenés que estar en los yacimientos petroleros. O si sos marinero, que embarcás una semana, diez días, o dos meses. No es fácil”.

Estas palabras son una reacción a los paros generales que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Cruz vienen realizando en distintos lugares de la provincia desde hace varios meses. Además, en los municipios donde el gremio debe negociar de forma directa con los intendentes han ocurrido momentos de tensión, por ejemplo, en Los Antiguos denunciaron que la intendenta insultó a los trabajadores cuando realizaban una protesta.

El secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, no aceptó la última propuesta del Gobierno provincial que, según sus palabras, “ha llevado una oferta de 36.000 pesos para el segundo semestre del año, en cuatro cuotas”. El dirigente remarcó que, aunque se activó una “cláusula gatillo atada a la inflación” en la paritaria, eso no significa una verdadera recomposición: “Como hoja de ruta es que ningún estatal sea pobre, estamos lejos de eso, pero no podemos solamente tener cláusula gatillo”.

Ante la consulta por las discusiones salariales, Vidal pidió “antes que nada, el respeto entre las partes. La negociación paritaria la lleva adelante el ministro de Trabajo de la provincia, a través de los distintos ministerios, dependiendo del sector que esté discutiendo”.

Luego, criticó a los gremios, pero sin dar nombres específicos: “La dirigencia a veces comete errores, y después no se hace cargo. Estoy concentrado en la recuperación de los recursos de la provincia porque, si no hacemos algo en lo inmediato, a futuro vamos a estar complicados”.

Durante la rueda de prensa, Vidal también habló del mal manejo de los recursos naturales de las gestiones anteriores, criticando “la decisión política de regalarle todo el petróleo a uno o tres operadores, cuando lo lógico sería distribuir el recurso y la operación en muchos operadores para generar más actividad”.

Y afirmó: “Los que me critican son los que regalaron el petróleo, la minería, los recursos pesqueros. Va a costar mucho recuperar esto. Son muchos los intereses y personas que están en el medio, que ponen palos en la rueda. Todos con el fiel compromiso de trabajar, de aportar a nuestra comunidad, de trabajar juntos para sacar esto adelante. No ven lo que es la situación a nivel nacional, lo que es el contexto mundial. Nuestro país está complicado por la acumulación de malas decisiones”.

Quién es Claudio Vidal

El actual gobernador de Santa Cruz nació en Comodoro Rivadavia (Chubut) y llegó siendo apenas un niño a Río Gallegos. En 2013, con apenas 33 años, se convirtió en el Secretario General más joven del sindicato de petroleros.

Vidal fue aliado del kirchnerismo hasta el 2021, cuando se sumó a la oposición, tomándose una foto que generó mucha polémica con Horacio Rodríguez Larreta.

Frente a las críticas recibidas, el dirigente sindical respondió diciendo: “Un radical y un peronista juntos. Es un gesto de terminar con esa famosa grieta que al único que perjudica es al pueblo, entre todos trabajando para poner a partir del 10 de diciembre la provincia de pie”.

Antes de asumir su cargo como gobernador, habló por teléfono con Alicia Kirchner, su predecesora, y luego declaró: “No tengo nada personal con los que van a dejar el gobierno, muchas veces nos menospreciaron, muchas veces nos miraron por arriba de los hombros y no nos escucharon”.

