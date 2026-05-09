Un juez de La Pampa destrabó la Ley de Glaciares

La reforma de la Ley de Glaciares seguirá vigente por ahora. El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, rechazó este viernes el pedido para suspender de manera inmediata la nueva norma impulsada por el Gobierno nacional. Un hecho que fue celebrado por la Procuración del Tesoro de la Nación, con un detalle que omitió: el magistrado habilitó el avance del amparo ambiental colectivo presentado por la provincia de La Pampa, organizaciones ambientalistas y la Universidad Nacional de La Pampa.

Por lo cual, la decisión judicial dejó un panorama abierto para las partes involucradas. Porque la ley continúa en plena vigencia. Pero la discusión de fondo sobre su constitucionalidad quedó abierta.

La demanda fue presentada por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto y cuestiona que la reforma achica las zonas protegidas, flexibiliza los controles ambientales y reduce la protección sobre glaciares y áreas cercanas clave para las reservas de agua.

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También advierte que el nuevo esquema deja más margen de decisión a las provincias para definir qué territorios quedan protegidos. Según los demandantes, eso podría habilitar actividades extractivas, especialmente mineras, en áreas antes restringidas.

Sin embargo, Baric consideró que no estaban dadas las condiciones para suspender una ley aprobada por el Congreso. En el fallo sostuvo que los actores no acreditaron un daño concreto e inminente y que la impugnación fue realizada “en abstracto”, sin identificar proyectos específicos o glaciares afectados.

El magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema y recordó que “ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma”. De todos modos, el juez declaró “formalmente procedente” el amparo ambiental colectivo y ordenó al Estado nacional responder en un plazo de cinco días hábiles.