Un nuevo reclamo piquetero y un pedido a la CGT: cómo sigue el plan de lucha

Después de los acampes en la Plaza de Mayo y las marchas por la porteña avenida 9 de julio la Unidad Piquetera redobla la apuesta y va por un paro nacional en conjunto con la Confederación General del Trabajo (CGT).

El anuncio lo confirmó este viernes el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni. "Vamos a hacer una campaña por el paro nacional y un plan de lucha”, afirmó. Así se espera que la semana que viene se termine de definir esta nueva medida que se encauza en el plan de lucha.

En ese escenario le insistirán a la CGT que acompañe la medida de fuerza en un “contexto de ajuste”. “No tiene mandato para apoyar un gobierno ajustador y sometido al Fondo Monetario Internacional”, dijo al portal Infobae sobre la organización obrera que conducen Daer, Acuña y Moyano hijo.

“Vamos a hacer una propuesta en conjunto de los trabajadores, de las organizaciones que conformamos la marcha federal, sindicatos, y organizaciones piqueteras”, agregó Belliboni. También contó que van a “impulsar una asamblea nacional de ocupados y desocupados que empuje y exija un paro nacional”.

“La continuidad del plan es el llamado a todas las organizaciones piqueteras, que superan las cincuenta, para votar un nuevo plan de lucha”, sumó el líder del Polo Obrero.

El jueves 12 de mayo encabezó su última protesta contra el Gobierno nacional cuando llegó a la Plaza de Mayo en el marco de la Marcha Federal de los movimientos sociales. Frente a referentes piqueteros de todo el país, Belliboni no solo cargó contra los funcionarios de la Casa Rosada, si no que apuntó contra la CGT y los sindicatos que no combaten la situación social.

“Lo que reclamamos es el trabajo, el salario y que no haya hambre en la Argentina, que produce alimento para 400 millones de personas”, dijo en esa oportunidad Belliboni.

En esa línea, también se expresó en los últimos acampes que realizaron sobre la avenida 9 de julio. Ese reclamo se enfocó puntualmente contra el Ministerio de Desarrollo Social por un aumento en las partidas alimentarias para los comedores sociales.

AR CP