Una encuesta revela quién creció más en imagen e intención de voto: ¿Bullrich o Bregman?

La política argentina comenzó a mostrar señales de reconfiguración a dos años y medio de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Según una encuesta nacional de Tendencias Consultora, realizada entre el 22 y el 27 de mayo sobre 4.740 casos, la dirigente que exhibe el crecimiento más llamativo del período es Myriam Bregman, mientras que Patricia Bullrich conserva uno de los niveles de imagen positiva más altos del escenario nacional.

El estudio ubica a Bregman en el primer lugar del ranking de imagen positiva con 42,3%, seguida por Patricia Bullrich con 41,3%, Javier Milei con 39,4%, Axel Kicillof con 38,5% y Cristina Kirchner con 37,1%. El presidente perdió 13 puntos desde noviembre de 2023, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires se mantuvo estancado, pero Bregman casi duplicó la suya. Su desconocimiento cayó del 27% al 8% у se instaló como referente nacional.

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Sin embargo, el dato más relevante no está solamente en la foto actual sino en la evolución. De acuerdo con la encuesta, la dirigente del Frente de Izquierda pasó de 21,8% de imagen positiva en noviembre de 2023 a 42,3% en mayo de 2026, prácticamente duplicando su valoración pública durante los primeros 30 meses de gestión libertaria.

En contraste, Bullrich mantiene niveles elevados de apoyo y se consolida como una de las figuras con mejor posicionamiento dentro del oficialismo, aunque sin mostrar un salto tan abrupto.

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La expansión de la diputada nacional no se limita a la imagen pública. En el escenario presidencial que midió la consultora para 2027, Bregman alcanza 14,6% de intención de voto, ubicándose detrás de Javier Milei (36,5%) y Axel Kicillof (29,9%), y por encima de Juan Schiaretti (5,8%).

Cuando se incorpora una oferta más amplia con Mauricio Macri y Juan Grabois, Bregman conserva un caudal electoral de 12,6%, un nivel especialmente significativo para una fuerza tradicionalmente minoritaria.

El crecimiento de la dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas , no responde únicamente a un voto desencantado que migra, sino también a un voto que se construye con perfil propio. Dos tercios son mujeres, más de la mitad tiene menos de 35 años, atraviesan fuertes dificultades económicas y sostienen posiciones progresistas consistentes. La crisis del oficialismo no fortalece al peronismo ni renueva el centro republicano. Cuando la polarización se resquebraja, la salida puede ser por izquierda.

El estudio también midió el llamado "voto potencial". Allí, Kicillof encabeza con 42,1%, seguido por Milei con 39,4% y muy cerca aparece Bregman, con 38,9%, confirmando que su crecimiento no responde únicamente a una coyuntura puntual sino a una ampliación de su base de apoyo.

Los datos del oficialismo

La encuesta muestra además que el oficialismo enfrenta un escenario más complejo que el registrado durante el primer año de gestión. Los datos económicos del hogar siguen siendo el telón de fondo de ese deterioro: un 40,8% afirma que no llega a fin de mes, un 20,5% dice que tuvo que recortar gastos para hacerlo y apenas un 18,8% sostiene que llega y puede ahorrar. Un 42,7% cree que su economía familiar estará peor el próximo año, mientras que un 32,6% espera una mejora.

La imagen negativa del Gobierno alcanzó el 60,5%, mientras que la positiva quedó en 39,5%. Paralelamente, el caso que involucra a Manuel Adorni también impacta en la opinión pública. 62,1% considera que se trata de un caso de corrupción y apenas 14,4% cree que se trata de una acusación armada políticamente.

Entre los dirigentes oficialistas, los números más delicados corresponden a Karina Milei, cuya imagen negativa llegó a 72,8%, y al propio Adorni, con 68,6%.

En materia electoral, pese al deterioro de las evaluaciones sobre la gestión, Milei continúa liderando la carrera presidencial hacia 2027, aunque con niveles considerablemente más bajos que los que exhibía al inicio de su mandato.

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Del otro lado, el peronismo mantiene competitividad con Kicillof, mientras que la novedad más marcada del período es la consolidación de Bregman como una referencia nacional capaz de disputar protagonismo tanto al oficialismo como a los sectores tradicionales de la oposición.

A 30 meses del comienzo del gobierno libertario, la encuesta deja una conclusión central: Bullrich sigue siendo una de las dirigentes mejor valoradas del país, pero la figura que más creció, tanto en imagen como en volumen electoral, es Myriam Bregman.

RG/AF