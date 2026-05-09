Una hermética reunión de Gabinete donde el Presidente pidió respaldo para su ministro

El presidente Javier Milei volvió a encabezar una nueva reunión de Gabinete en medio del vendaval que azota a su ministro coordinador, Manuel Adorni, y las internas que se multiplican luego de que Patricia Bullrich desafiase públicamente la autoridad presidencial, pidiéndole al jefe de Gabinete que presente rápidamente su DDJJ de bienes.

Con el karinismo en llamas y apuntándole a la senadora, la plana mayor del Gobierno de Milei volvió a verse las caras. En un clima de tensión, pero obligado a no romper con Bullrich, Milei volvió a enviar señales de apoyo para su protegido Adorni. Ya en la noche del jueves Adorni había buscado bajarle el tono a la disputa con la ex ministra. “Es una fenómena”, había dicho en la entrevista con Alejandro Fatino.

Pese a todo, el cónclave le sirvió a Milei para dar un mensaje unívoco: Bullrich fue la receptora. ¿El objetivo? Cerrar filas y dar señales de respaldo.

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Tal y como estaba estipulado, a la reunión de Gabinete la inició el Presidente. Habló por un lapso de 30 minutos. En esos minutos brindó un panorama general de la situación del país, con especial foco en la economía, y volvió a respaldar y a ratificar a Adorni.

Luego el ministro coordinador tomó la palabra. Les agradeció uno por uno a todos los ministros por el material provisto para el informe de gestión brindó en la Cámara de Diputados. El formato de la reunión fue similar al de la última.

Adorni expuso sobre el plan de gestión para el 2026 y para el 2027. El Gobierno tiene en cartera la modificación de la Ley de Presupuesto, la que se firmaría ayer mismo para ser remitida al Congreso. En tanto el “Súper RIGI” debe ser terminado en su redacción, tal como explicó Luis Caputo en la conferencia de prensa.

Pese a la tensión interna, hubo tiempo para hablar de los avances de la “motosierra”, que aplica el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Se conversó de los retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con el objetivo de llegar con un número de recorte para fines de este mes. También se habló de la revisión del vínculo de la Argentina con los organismos internacionales.

Durante el encuentro hubo tiempo para que se hable de la agenda legislativa. En ese tramo del encuentro hubo lugar para que el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y también Bullrich, tomen la palabra.

Dentro de los proyectos que el oficialismo busca impulsar está el denominado PCT (tratado de patentes), que genera ruido en la industria farmacéutica local; también readecuaciones energéticas para el esquema de “zonas frías”, lo que no será fácil de aprobar teniendo en cuenta que implica el aumento de las tarifas; la Ley de Hojarasca y el proyecto de Ley de Salud Mental.

Pero el encuentro desarrollado en la Casa Rosada no logra despejar la desconfianza interna. Bullrich compartió una recorrida organizada por la titular de LLA Ciudad, Pilar Ramírez, mujer cercana a Karina Milei. La actividad estaba agendada desde hacía varias semanas, según explicaron.

De la reunión de Gabinete tampoco trascendieron detalles acerca del tiempo que demorará Adorni en presentar la nueva declaración jurada de bienes. La que dejan trascender desde el entorno del ministro coordinador es que todo estará justificado a partir de una herencia recibida por parte de su padre. La presión de Bullrich parece no haber tenido efecto.

Tampoco hubo precisiones sobre los recortes que Adorni les había solicitado a los ministros: 20% en los gastos corrientes y 2% en los gastos de capital. En la previa del encuentro, se esperaba que los titulares de las diferentes carteras den cuenta de los avances realizados en dicha materia.

Un dato: presidencia no envío foto del encuentro. La reunión tuvo asistencia perfecta. Estuvieron Milei, Karina, Adorni, Bullrich y Menem. También el asesor Santiago Caputo, Luis “Toto” Caputo, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti, Diego Santilli, Juan Bautista Mahiques, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno y Mario Lugones. También, el titular del BCRA, Santiago Bausilli y la secretaria legal, María Ibarzábal.