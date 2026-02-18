El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a otros cinco mandatarios peronistas opositores al gobierno libertario, difundieron este miércoles 18, un comunicado que rechaza la reforma laboral y llama a los legisladores a “votar en contra”.

Firma de los seis gobernadores al final del comunicado

A horas que comience el debate en Diputados sobre el modificado proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, los gobernadores, Kicillof (provincia de Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), volvieron a expresar su "pleno rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional".

Además de su clara oposición, sumaron el pedido "a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de esta iniciativa”.

Aunque reconocen la necesidad de actualizar las condiciones laborales ante los avances tecnológicos, productivos y sociales, argumentan que “ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, si no, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”.

Asimismo, responsabilizan al gobierno nacional de la situación laboral del país, señalando que el proyecto “se impulsa, además, en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización”. Por ese motivo, exponen, “nos oponemos a ESTE paquete de cambios, que nada tiene de moderno, sino que simplemente consolida la desprotección”.

En el texto compartido de manera simultánea, los seis dirigentes kirchneristas afirman que la reforma no traerá una facilitación para la empleabilidad, ni tampoco su aumento. Sumado a ello, destacan la importancia de los derechos adquiridos que podrían perderse con la nueva ley.

Por más de que el martes 17 se confirmó la eliminación del articulo 44 que se refería a licencias médicas, por el cual hubo una gran controversia entre los distintos sectores, los gobernadores expusieron “resulta especialmente preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad, entre otros retrocesos”.

Al mismo tiempo, refirieron al rol de las provincias en esta situación. "Se trata de una reforma profundamente antifederal", alertaron y opinaron que "sus efectos impactarán de manera directa sobre las ya golpeadas economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales".

En ese sentido reclamaron "consensos amplios y respeto por la diversidad territorial" para abrir el diálogo en el país y señalaron que "la informalidad laboral, problema central de la Argentina, no se resuelve recortando derechos a quienes los tienen".

El comunicado concluyó con la reiteración del rechazo y convocaron a "todas las fuerzas políticas a defender un activo central de la sociedad argentina: el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas".

