Una vecina le pidió a Macri que acompañe a Milei “El Presidente se tiene que dejar”

El expresidente Mauricio Macri está metido a fondo en la campaña para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires del próximo 18 de mayo. Fue en ese marco que, durante una recorrida de campaña, visitó una panadería en el barrio porteño de Villa Pueyrredón acompañado por Silvia Lospennato, principal candidata del PRO en la Ciudad.

Allí dialogó con trabajadoras del comercio sobre la situación económica y los recientes aumentos de precios. En ese marco, una vecina lo interpeló con un pedido directo: que acompañe al presidente Javier Milei.

“Mauricio, acompáñelo a Milei, a ver si salimos de esta”, le dijo una mujer mientras él conversaba con las empleadas del local. La respuesta de Macri no tardó en llegar: “Lo estoy intentando, se tiene que dejar acompañar”.

Durante la charla, el exmandatario consultó sobre la situación del negocio: “¿Cómo viene la venta? ¿También te está pegando? Todos acá [en el barrio] me vienen dando un panorama terrible”, comentó. La empleada le respondió que la actividad está “muy tranquila” y que, tras la flexibilización del cepo cambiario anunciado por el Gobierno nacional, hubo subas notables en los precios. “Los huevos pasaron de valer 55 mil pesos por cajón a 75 mil”, ejemplificó.

Sorprendido, Macri reaccionó: “Me jodés, no se puede creer. ¿Cómo puede ser? La gente se vuelve loca, no puede aumentar por apenas una suba del 10% del dólar por las dudas”, mientras que Lospennato sumó: “Es increíble”.

El líder del PRO reiteró que su espacio acompaña desde el Congreso muchas de las iniciativas del oficialismo, pero también deslizó críticas al círculo íntimo del Presidente. Días atrás, había afirmado que a Milei “no lo cuida” su entorno más cercano, en alusión a lo que denominó el “triángulo de hierro”: Karina Milei y Santiago Caputo.

Durante su paso por la panadería, Macri se mostró distendido. Primero afirmó que “no podría trabajar acá porque sería un gordo”. Cuando se acercó al mostrador, pidió probar una de las especialidades del local: “¿Dónde está ese coquito?”, preguntó con humor. Y luego bromeó: “Es irresistible, te comés todo. Yo quiero probar un coquito”.

Tras probar uno de los dulces, no escatimó elogios: “La verdad que es un supercoquito, es tremendo. Pruébenlo”, dijo. Lospennato, por su parte, definió al expresidente como “muy dulcero”.

También en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones porteñas del próximo 18 de mayo, la primera candidata a legisladora del PRO, Silvia Lospennato, mantuvo una entrevista en CNN Radio, en la que se refirió al rearmado interno de su partido. "Era necesario revitalizar a nuestro partido, reencontrarnos con la identidad y ofrecer buena gestión pública y renovación. En el PRO se le da la oportunidad a una segunda generación de dirigentes”, sostuvo la diputada.

En el mismo sentido, afirmó: “Hoy nos toca liderar esta boleta con gente que tiene más experiencia que nosotros, pero también con la próxima generación de dirigentes. Esto hace al PRO un partido diferente”.

La dirigente del PRO aseguró: “Dividir la oferta electoral es facilitarle las cosas al kirchnerismo, y no queremos que el kirchnerismo, con los mismos votos de siempre, esté en condiciones de ganar una elección. Que el kirchnerismo gane la elección sería una tragedia real para los porteños porque no representa a esta ciudad”.

“En todos los lugares donde se pueda acordar una oferta compartida hay que hacer ese esfuerzo, pero no fue nuestra decisión que se divida en la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó.

