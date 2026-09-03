Uruguay reubicará la planta de hidrógeno verde cuestionada por Argentina: qué dijo el canciller Quirno al respecto

Luego la denuncia de Argentina por la cercanía de una planta de hidrógeno verde con Entre Ríos, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, mandó reubicarla.

Según la Agencia Noticias Argentinas, esta disposición fue confirmada por el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, junto a su colega argentino, Pablo Quirno, por pedido de Orsi. El funcionario de La Libertad Avanza está en Montevideo, donde participará de un encuentro de cancilleres del Mercosur.

Antes de su reunión con Quirno, Lubetkin señaló: “El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”. Además, reveló que el canciller argentino, autoridades de Entre Ríos y de la ciudad de Colón le hicieron solicitudes de evitar “la contaminación visual” que generaría la planta de hidrógeno verde.

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Yamandú Orsi

El mensaje del canciller Pablo Quirno

En su cuenta oficial de X, el canciller Pablo Quirno escribió: “El diálogo, la diplomacia y la voluntad de encontrar soluciones comunes volvieron a demostrar que son el mejor camino para resolver incluso los temas más sensibles entre nuestros países. Hoy podemos decir que este trabajo conjunto permitió llevar este proceso a buen puerto, con una decisión que contempla el bien común de Argentina y Uruguay”.

Y sumó: “Quiero agradecer muy especialmente al Gobierno de Uruguay, a su Presidente, Orsi Yamandu, y a su Canciller, Mario Lubetkin, por la disposición, la confianza y el espíritu constructivo con el que abordaron este tema. También al Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a los intendentes de las localidades involucradas y a todos los equipos técnicos y diplomáticos de ambos países que hicieron posible este resultado”.

Para luego remarcar: “Asimismo, destacamos especialmente la paciencia y la confianza de las comunidades de ambas orillas, que acompañaron este proceso confiando en nuestra capacidad de encontrar una solución conjunta”.

El canciller cerró su posteo escribiendo: “Aprendimos de nuestra historia para no repetir errores del pasado. Argentina y Uruguay demostramos que la confianza mutua, la buena fe y la voluntad de construir soluciones comunes son el camino para superar nuestras diferencias y fortalecer los profundos lazos que unen a nuestros pueblos”.

Pablo Quirno

Cómo era el proyecto

El proyecto HIF iba a instalarse a 3 kilómetros de la costa de Colón y a 15 de Paysandú. Contemplaba un parque de energía solar, un parque eólico y una planta en la que se producirían hasta 876.000 toneladas de metanol al año con hidrógeno verde.

Según la Agencia Noticias Argentinas, los trámites para obtener la autorización ambiental comenzaron el primer cuatrimestre del año 2024 en Uruguay y, a finales del año 2025, el plan logró la viabilidad ambiental de ubicación denominada VAL.

El 13 de marzo de este año, HIF presentó ante las autoridades del Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa de la planta de combustibles.

La denuncia que realizó Argentina

El pasado 12 de marzo, los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador nacional Adán Bahl, todos de Entre Ríos, presentaron una demanda civil de prevención de daños y perjuicios que está siendo tramitada en tribunales argentinos.

Rogelio Frigerio

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también habló al respecto en marzo pasado, afirmando: “No podemos permitir otra Botnia”. Y luego reveló: “Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”.