Agenda agitada para Lacunza: petroleros, gobernadores y consejo del salario

De vacaciones en Cerro Bayo (Neuquén), el ahora ministro de Hacienda Hernán Lacunza no esperaba que el presidente Mauricio Macri le pidiera asumir como reemplazo de Nicolás Dujovne. Pero el resultado de las PASO y la posterior batería de medidas económicas que rompen en la práctica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) eyectaron al ex columnista de TN afuera del gabinete. Al ahora funcionario nacional le espera una semana por demás agitada.



Hace un rato ingresó a la quinta Los Abrojos, donde descansa el Presidente para reunirse con él, Marcos Peña (Jefe de gabinete), Dante Sica (Producción y Trabajo) y Guido Sandleris (BCRA). ¿Qué le espera en lo urgente? El martes a las 17 estará junto al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, para reunirse con gobernadores de provincias petroleras y empresas del sector para analizar una manera consensuada para normalizar el mercado después de la fijación de precios.

Los gobernadores del PJ tienen la primera reunión del posmacrismo para analizar las medidas económicas

Según adelantó el diario Río Negro, el mandatario de Neuquén, Omar Gutiérrez propondrá "un sendero de precios gradual para empalmar nuevamente con el valor internacional del petróleo y la cotización oficial del dólar. El decreto fijó el barril en 59 dólares y el tipo de cambio en 45,19 pesos, creando lo que llamaron “el dólar petrolero"". En paralelo, las empresas del sector no descartan ir a la Justicia antes de la reunión.

El miércoles 21 de agosto, Lacunza estará con los ojos puestos en lo que comuniquen los gobernadores de casi todas las provincias, salvo contadas excepciones, tras la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Allí analizarán el impacto de los cambios en Ganancias y Monotributo sobre sus respectivos presupuestos. Algunos mandatarios advirtieron, inclusive, que podría haber dificultades para el pago de salarios, ya que es un impuesto coparticipable. Otros también señalan que la vía judicial es una alternativa concreta para frenar tal baja del IVA. Lo que todos descartan es que se emitirá un documento muy crítico hacia el gobierno nacional. Mala señal.



El jueves 22 de agosto la cita tendrá tensiones por doquier. Está prevista la reunión del Consejo del Salario. Actualmente está fijado en 12.500 pesos el salario mínimo. "Consideramos que un salario en 12.500 pesos es muy bajo y tiene que, por lo menos, satisfacer la canasta básica que, según los últimos guarismos está en el orden de los 31 mil pesos, así que posiblemente refrendemos en conjunto esa posición", dijo Andrés Rodríguez (UPCN) en declaraciones a El Destape radio. Según publicó hoy El Cronista, la idea del Gobierno es subirlo a 16.250, un aumento del 24%.

Jorge Lanata tildó de "patéticas" las medidas económicas del Gobierno

FMI. En medio de estas reuniones, el martes llega al país la delegación del FMI que se reunirá con varios economistas de la city porteña antes de hacerlo con Lacunza. En la discusión está la renegociación con el organismo, algo que descuentan en el mercado y que todos los candidatos han repetido que deberá hacerse. "Macri se va a tener que hacer cargo de explicarle al Fondo porqué no cumplió, y no yo, porque la verdad es que yo al Fondo ya le avisé que este programa era incumplible cuando me reuní con ellos", afirmó Alberto Fernández el domingo.

mc