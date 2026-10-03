Victoria Villarruel cerró este viernes el Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid pidiendo regular la inteligencia artificial para cuidar el mercado del trabajo. En sus declaraciones la funcionaria expresó su preocupación ante una eventual "encrucijada humana".

"No estamos frente a un debate meramente técnico, estamos frente a una encrucijada humana", expresó la vicepresidente, difiriendo de la postura del presidente Javier Milei, quien apuesta a la expansión de la IA sin marcos normativos, promocionando a Argentina como un buen lugar para instalar a las principales compañías del sector.

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"Nuestro desafío no es detener el progreso, sino lograr que el progreso siempre tenga un rostro humano", añadió desde Madrid y luego, a través de su cuenta oficial de X, añadió: "El futuro exige innovación y poner siempre a la persona en el centro".

Desde el Parlamento de España, la titular del Senado se centró en las conclusiones de las mesas de trabajo dedicadas a analizar el impacto de la inteligencia artificial en la gestión pública. "La tecnología debe estar al servicio de las personas, del desarrollo y del trabajo", sostuvo pidiendo un equilibrio entre eficiencia tecnológica y protección de los derechos ciudadanos.

"Ninguna tecnología puede reemplazar la dignidad del trabajo humano", enfatizó, insistiendo en que el trabajo es el motor que "dignifica, integra y construye familias". Asimismo, reclamó el rol de los Congresos para la supervisión ética en las decisiones del Estado y la defensa de la dignidad del trabajo ante la automatización.

En el documento presentado por la comitiva argentina se advirtió sobre la vulneración de la privacidad, los datos sesgados y la brecha digital en el sector público. Frente a estos peligros, el foro planteó implementar mecanismos de supervisión humana y fortalecer la capacidad legislativa.

Tras agradecer la hospitalidad española y destacar los espacios de integración cultural e histórica entre países iberoamericanos, Villarruel cerró la jornada apelando a consolidar una agenda regional centrada en la protección de las personas.

"Estos espacios nos recuerdan que compartimos una historia, una cultura y valores que nos unen y que tenemos la oportunidad de pensar juntos el futuro de nuestros pueblos", concluyó durante el cierre de actividades de este viernes.

AS / EM