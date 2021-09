Vidal habló sobre su departamento en Recoleta y le contestó a Cristina Kirchner: "No tengo problema en explicar cómo lo compré"

María Eugenia Vidal le respondió a Cristina Kirchner, y a los referentes del oficialismo que en las últimas horas cuestionaron la operación que utilizó para adquirir un departamento en Recolecta, en la zona conocida como la Isla, una de las más caras del país.

“Pudo conseguir un piso igual que el mío, en plena Recoleta, la zona más cara de Buenos Aires, a mitad de precio y arriba de que el vendedor le prestó la plata, mirá vos”, había cuestionado la vicepresidenta en el acto de cierre de campaña en Tecnópolis.

Un día después, la ex gobernadora de Buenos Aires y precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, le contestó, en declaraciones a radio Rivadavia. "Vendí mi casa anterior cuando me divorcié y me quedé con la mitad. También me quedé con la mitad del auto. Esos fondos los apliqué a pagar la mitad del departamento en el que vivo y la otra mitad la estoy pagando con una hipoteca a diez años y en cuotas"”, resumió Vidal.

El precio de mercado es us$ 500 mil y escrituraron en us$ 360 mil pero, accedió al departamento poniendo us$ 160 mil en efectivo.

Vamos a seguir preguntando! https://t.co/fhxPNPpXqe — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) September 10, 2021

La ex mandataria bonaerense remarcó que el inmueble figura en su declaración jurada desde hace dos años y resaltó que los referentes del Frente de Todos difunden este tema a días de las elecciones. Además, subrayó que la vicepresidenta se hizo eco de un artículo publicado por el periodista Horacio Verbitsky. “Ponen en duda cómo tengo lo único que tengo, que es mi casa”, se defendió.

Acto seguido, contraatacó apuntando indirectamente a los bienes que se le atribuyen a la vicepresidenta.

“Eso es todo lo que tengo y lo puedo explicar, lo puedo demostrar. No tengo más nada que explicar porque no tengo cuentas en el exterior, no tengo cajas de seguridad con dólares guardados, no tengo bolsos que explicar, no tengo hoteles ni otras propiedades. A mí la política no me hizo rica”, remarcó Vidal.

En tanto, otro de los dirigentes reconocidos del Frente de Todos, Aníbal Fernández, advirtió que van a “seguir preguntando”. El actual titular de Yacireta había publicado en su cuenta de Twitter que dos datos que exponían a María Eugenia Vidal: según él, el padre de la mujer que le vendió el departamento había sido funcionario durante su gestión y remarcó una coincidencia en el domicilio legal ante la AFIP.

El esposo se llama Jorge Alfonso Gutiérrez.

Socio de Facundo Manes.



El padre de Brenda Biondi, vendedora del departamento, es ex director del BAPRO, designado por María Eugenia Vidal, ademas de contador personal de María Eugenia Vidal.



Domicilio legal: Viamonte xxxx, 5to piso. — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) September 10, 2021

Vidal, no obstante, no abundó en esos detalles. "No somos todos lo mismo y eso es lo que les molesta. Les molesta lo que no pueden explicar, por qué esta vicepresidenta tiene varias causas por corrupción que no pudo explicar todavía", señaló.