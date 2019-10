Cómo será el cierre de campaña de María Eugenia Vidal en Vicente López

por Ezequiel Spillman

Con un raid de recorridas que incluyó el conurbano bonaerense y Mar del Plata junto al presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal cierra su campaña este jueves 24 de octubre a las 18 horas, en el club Platense, en Vicente López. Lo hará junto a un grupo de intendentes. El Presidente estará a la misma hora en Córdoba con su gabinete cerrando la campaña nacional.

La gobernadora será la principal oradora del acto que se presume corto y en el que también hablarán el intendente local, Jorge Macri – quien espera aportar unos cinco mil militantes – en primer lugar. Luego le tocará a Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense y candidato a diputado nacional. En tercer lugar hablará Daniel Salvador, el radical vicegobernador y cerrará la propia Vidal. Se trata de un acto tradicional, similar a los que históricamente organiza el peronismo, y se espera que haya casi 20 mil personas al canto de “ahora, ahora, Vidal gobernadora”.

También está previsto que participen los candidatos a diputados nacionales, María Luján Rey y Waldo Wolff, junto a los vidalistas Mercedes Joury, la joven Camila Crescimbeni y quien cabeza de la lista de diputados provinciales, Alex Campbell, entre otros. Además estará el gabinete bonaerense en pleno, desde su jefe de ministros, Federico Salvai, pasando por Gustavo Ferrario (Justicia) y Joaquín de la Torre (San Miguel) y, por supuesto, el vicegobernador Salvador, junto a su hijo Sebastián, concejal de San Fernando y candidato a legislador nacional.

María Eugenia Vidal promete una "transición democrática" si gana Kicillof

A ellos se sumarán los intendentes más importantes del conurbano: Néstor Grindetti (Lanús), Nicolás Ducoté (Pilar), Martiniano Molina (Quilmes), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Ramiro Tagliaferro (Morón), y Julio Garro (La Plata), quien batalla contra la kirchnerista Florencia Saintout, entre otros.

La gobernadora viene de una maratón de recorridas esta semana: estuvo el miércoles en Mar del Plata con el Presidente y con el candidato vidalista, Guillermo Montenegro en la marcha del “Sí se puede”; en Tigre, en Luján y el martes desembarcó en Lanús.

Allí Grindetti organizó un encuentro con unos dos mil militantes. “Has sido muy generosa con nuestros vecinos”, expresó Grindetti en el acto en el club Quintana de Lanús Oeste, mismo escenario donde se realizó el acto de cierre de la campaña 2015. “Hay que dejar todo en la cancha el próximo domingo, no nos ahorremos un mínimo de esfuerzo, no dejemos que nos roben la ilusión, este cambio que empezó en Lanús no puede detenerse", sostuvo el intendente.

Macri y Vidal en Mar del Plata: "En las PASO estuvimos un poquito distraídos"

Por su parte la gobernadora instó a “no bajar los brazos, tenemos que dar la pelea” y agregó: “No somos de los que creen que el gobierno sabe todo, venimos a gobernar porque para nosotros el poder no es la oportunidad de enriquecerse, el poder es la oportunidad de servir a la comunidad”.

“No nos enojamos con los que no nos votan, por el contrario los escuchamos para corregir, una política equivocada se puede corregir ahora lo que no se puede corregir es como uno es”, selló la gobernadora.

Lanús es un municipio estratégico para el oficialismo: allí ganó el líder piquetero, Edgardo Depetri, aliado del ex intendente, Darío Díaz Pérez (la lista a concejales lleva a su mujer), quien fue noticia esta semana por un video en el que se lo ve apoyando la “revolución democrática del presidente Nicolás Maduro”, según expresa.

ES/MC