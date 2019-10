Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente por Frente NOS y exfuncionario del actual Gobierno, le dio "3 puntos en lo económico" y "4 en lo político" a la gestión de Mauricio Macri. Consultado durante el programa Intratables para que de un puntaje sobre el desempeño de la actual administración nacional, el dirigente, que se desempeñó como titular de Aduana y vicepresidente del Banco Nación, indicó que en lucha contra la corrupción le da "7 puntos" al actual Gobierno y que "en obra pública puede tener un 9”. Y concluyó: “al kirchnerismo en cuanto a lucha contra la corrupción le doy menos 10”.

El compañero de fórmula de Cynthia Hotton, reflexionó, además, sobre la última dictadura cívico militar y sobre los dichos de Horacio González, ex titular de la Biblioteca Nacional de la era kirchnerista, quien pidió revisar el accionar de los grupos de izquierda que actuaron en los '70. "El Estado nunca es terrorista. Puede tener accionar positivos o no, legales o no, pero el terrorismo es una acción de un tercero para la toma del Estado. (La dictadura) no fue un plan de desaparición de personas, sino un plan de aniquilación de la subversión", expresó en el ciclo que conduce Fabián Doman, y recalcó: "el Estado obró de manera ilegal durante los gobiernos de facto".

El hijo macrista de Gómez Centurión: “Vi sufrir mucho a mi papá”

Gómez Centurión condenó, además, que "hayan dado libertad a los terroristas que tenían condena por la Cámara Federal del Crimen, cumpliendo sentencia, y todo lo que pasó después", y aseguró que fue "una matanza de un lado y del otro" lo que pasó durante el último gobierno de facto. "El primer acto fallido que el Estado Nacional hace con la Justicia es haber hecho la amnistía del 25 de mayo de 1973", afirmó sobre la liberación de presos el día de la asunción de Héctor Cámpora. En cuanto a los militares de más de 70 años sentenciados a prisión en cárceles comunes, opinó que "deberían ir a sus domicilios como cualquier otro preso".

Por último, el candidato por Frente NOS analizó la entrega de “planes sociales" en el país. "Son un problema para la gente que los cobra, para los jóvenes que los cobran, porque los han sacado del ámbito del trabajo, del ámbito natural del trabajo. Los planes sociales son unos de los problemas que corrompen la política, que han destruido la clases obrera”, precisó.