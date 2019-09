Beatriz Sarlo: "Horacio González tiene amnesia por la edad"

Beatriz Sarlo analizó la actualidad política de Argentina en las últimas semanas, y habló sobre la situación económica, el panorama que plantea un posible gobierno de Alberto Fernández. La escritora y ensayista se refirió además a las declaraciones de Horacio González, el intelectual de Carta Abierta, quien consideró que “es necesario” que la historia argentina “incorpore una valoración positiva de la guerrilla de los años 70”. Al respecto, cuestionó esa reflexión y planteó que quizás "tiene una amnesia por la edad o ideológica".

“Creo que Horacio González no leyó todos los libros escritos desde 1985 sobre el tema de la guerrilla, cosa que me resulta extraña porque fue director de la Biblioteca Nacional. Incluso muchos exguerrilleros que fueron autores de esos libros. Me parece muy raro, porque hemos debatido de esto desde los ochenta”, planteó Sarlo en el programa La Rosca, que se emite por TN.

“Horacio está olvidando que Héctor Schmucler, un gran amigo de el y mio, fue de los primeros que dijo ‘hay que pensar si los asesinados por la guerrilla no tenían derechos humanos’. Quizás ahora tiene amnesia por la edad o una amnesia ideológica”, opinó la autora. En ese sentido, criticó que “se ha salteado lo que hemos discutido y lo que nos costó empezar esa discusión a todos los que pertenecíamos a la izquierda”. Y agregó: “Salvo que busque prensa. No lo entiendo, porque el mismo fue parte de todo ese proceso de diálogo”.

Consultada sobre cómo sería un eventual gobierno del Frente de Todos, la columnista del diario PERFIL opinó que “no sabe qué va a pasar con la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Kirchner". "Cristina fue presidenta, se disfraza de la Virgen de Luján y lee Sinceramente, y llena estadios, libro por otra parte de un aburrimiento total”, expresó.

Sarlo sostuvo además que la candidata a vicepresidenta “conserva su popularidad” y que “encarnó el recuerdo feliz de todos los miserables, que se sintieron interpelados por ella, mientras que la interpelación de Macri no es reconocida”. Sin embargo, planteó: “¿Pero esto quiere decir que Alberto será su títere? No lo sé. Es un hombre de 60 años. ¿Comprometerá sus últimos años en la política siendo eso, un presidente muleto? No lo sé.”, dijo.

Respecto de los desafíos que tendrá por delante Alberto Fernández, la ensayista planteó que el próximo gobierno tiene el problema del "federalismo argentino y monstruoso" del país, que está representado en un 75% por gobernadores peronistas”. El candidato del Frente de Todos, dijo, "tendrá que enfrentar a mandatarios de la más diversa calaña: a su amigo Juan Manzur, que está en contra del aborto de una nena de 11 años violada. Pero eso también podría haber sucedido en una provincia no-peronista, por lo que el trabajo no es solo del tejido que es el peronismo sino de preguntarse: ¿qué hacer con el federalismo argentino?”, expuso Sarlo.

Beatriz Sarlo: "Macri fracasó porque creyó en sus propias promesas"

En cuanto a la situación económica y las decisiones que tendrá que tomar quien asuma el mando en diciembre, Sarlo consideró que "Fernández, en los temas económicos, siempre repite el mismo mensaje: que la deuda se paga y que él se hace responsable. Es un mensaje también hacia adentro del peronismo, que dice que hasta ahí llega y con eso no se joroba", estimó. Para la intelectual, el planteo económico del ex jefe de Gabinete "es un discurso económico que no tiene las incongruencias que se le señalan en otros temas" y que hay un "relativo acuerdo" en lo que dicen los economistas cercanos a él.

Por último, la escritora reflexionó sobre una conversación que tuvo recientemente con un político, de quien no precisó el nombre. "Un político avezado me dijo hace dos o tres semanas: 'no te olvides que el Presidente de la República tiene la lapicera'. Me lo dijo cuando yo le planteaba qué hará Cristina, esté en Calafate o en sus hoteles, qué hará ella. Me decía “no te olvides que el Presidente tiene la lapicera para firmar los cheques a las provincias, los adelantos, la tiene para eso'”, contó.

A.G./F.F.