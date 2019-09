Beatriz Sarlo: "Macri fracasó porque creyó en sus propias promesas"

Beatriz Sarlo, escritora, ensayista y periodista, analizó la actualidad política, y, como en otras oportunidades, dio su diagnóstico sobre la gestión del presidente Mauricio Macri. En este caso, Sarlo consideró, en diálogo con el periodista Marcelo Longobardi, que el gobierno fracasó porque "Macri creyó en sus propias promesas".

"Macri fracasó primero porque creyó en sus propias promesas. Yo fui a cubrir el último debate presidencial entre Scioli y Macri, y el creyó en serio que la inflación era un problema que se solucionaba en tres meses, que cuando él fuera presidente iban a llegar los brotes verdes, que nos íbamos a quedar verdes de la cabeza a los pies por las inversiones", dijo Sarlo en el ciclo que conduce el periodista por CNN.

En esa línea, agregó que el jefe de Estado creía tanto en sus promesas "que tres meses después de asumir se fue a Davos, de donde no consiguió nada, ni un céntimo, pero se fue convencido de que le iban a cobrar sobrepeso en la aerolínea por todo lo que traía de inversiones a la Argentina", opinó la columnista de diario PERFIL.

Sobre sus errores de gestión, consideró que "primero tenía un diagnóstico muy malo, no sé quién se lo habría pasado, y segundo el creía en ese diagnóstico". Sin embargo, aclaró que no opina que el mandatario sea "mentiroso o cínico". "No tenía una relación cínica con su diagnóstico, no era un mentiroso cínico. Yo creo que tenía una relación de confianza en su diagnóstico", evaluó.

Consultada por el periodista respecto de su impresión de Alberto Fernández, quien se presume en base a los resultados de las PASO que podría ser el próximo presidente de los argentinos, la escritora sostuvo que lo considera un hombre "muy inteligente". "Yo lo conozco, es un tipo muy inteligente, que supo retirarse en su momento. Él se retira después de la crisis con el campo cuando ve que el gobierno de Cristina no va a negociar", recordó.

Sarlo: "Lo que va a quedar ahora va a ser un país peor que el que dejó Menem"

En palabras de la escritora, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo piensa que está comenzando "su última etapa política", y que tiene 15 años por delante. "Supongo que piensa, porque no es que lo que lo conozca, que esta es una oportunidad para rearmar alguna zona del justicialismo que sea todo lo contrario de Cristina", explicó, aunque destacó que es lo que ella piensa que podría hacer.

Sarlo opinó que si logra "rearmar" una zona del justicialismo que tenga su elemento populista carismático pero subordinado, su veta democrática muy fuerte, su base social la conserve y su dimensión redistribucionista la conserve, entonces "está comenzando su última etapa política, pero piensa que esa etapa es larga". "Vos me dirás esto es muy difícil. Yo creo que sí, es muy difícil, pero creo que es un hombre que tiene 58 años, así que piensa que tiene 15 años por delante", estimó.

La escritora analizó además que el candidato del Frente de Todos "se ve obligado, si no quiere terminar fracasando como fracasaron otros, a hacer un buen gobierno", y consideró que "tiene la inteligencia" para poder hacerlo. "Hay que ver quiénes pueden colaborar en eso, sobre todo que economistas pueden colaborar, y quiénes pueden bajar su orgullo, su autocentramiento, para colaborar en eso", estimó.

A.G./FeL