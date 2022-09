Villa Mascardi | Para recuperar su propiedad tomada por encapuchados tuvo que entrar rodeado de policías

Luego de una semana de escalada en la violencia ejecutada por un grupo autodenominado Mapuche, marcada por el incendio a un puesto de Gendarmería, el dueño de una propiedad que fue tomada en Villa Mascardi pudo volver y constatar los múltiples daños que le dejaron. Fue tras un delicado operativo que incluyó efectivos de seguridad, chalecos antibalas y alta tensión.

Se trata de Diego Frutos, dueño del predio La Cristalina, una propiedad ubicada a la vera de la ruta nacional 40 que días atrás fue asaltado por el grupo autodenominado mapuche lof Lafken Winkul Mapu.

Los invasores habían ingresado al lugar y el predio se había transformado en uno más de los focos de conflicto monitoreados por el Gobierno de Río Negro. "Fueron minutos muy tensos", dijo al diario Río Negro el propietario sobre el operativo de retorno a su propiedad.

Patricia Bullrich afirmó que Jones Huala está en Villa Mascardi

En esa misma entrevista, el hombre contó que para hacerlo debió ser parte de un cuidado operativo coordinado con las fuerzas de seguridad ante la posibilidad latente de que haya una reacción de ataque por parte de los invasores. Fueron 20 integrantes del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de la policía provincial los que estuvieron a cargo del operativo.

Entre los cuidados que debieron tener, el propietario debió colocarse un chaleco antibalas para entrar caminando. Una vez adentro, el hombre y los efectivos constataron que los invasores se habían retirado del lugar, pero eso no fue un motivo para que cese la tensión en el ambiente.

Los destrozos y una temeraria trompeta

En silencio, con trajes camuflados, el pelotón debió entrar por Los Radales, una cabaña lindante que también a fines de julio fue incendiada y esta semana usurpada tras el ataque a la casilla de Gendarmería que custodiaba el lugar.

"Escuchá la trompeta", dijo uno de los guardias según publicó La Nación.

El pedido hacía referencia al sonido mediante el cual los invasores se comunican entre si que hay movimiento en la zona. Ese fue uno de los momentos más complicados porque daba la señal de una posible reacción.

La cabaña Los Radales incendiada por mapuches, lindante a La Cristalina.

Pero afortunadamente no pasó nada. De todos modos, el mal trago lo tuvo el propietario del lugar que vio los destrozos que quedaban en la estancia que ya había sido atacada tiempo atrás: la desoladora escena ofreció varios focos de incendios, bolsas con piedras, pintadas y dos caballos pastando.

Miguel Ángel Pichetto vinculó a ex líderes de Montoneros con los ataques en Villa Mascardi

"Me han tirado abajo un montón de árboles, plantas. Me han hecho un desastre en estas últimas dos semanas que no estuve acá", dijo Frutos al ser consultado por el mismo medio. Sumó también que "me han desviado el curso del arroyo para el lado de la entrada de autos de modo que no pudiera ingresar".

El aviso ante la falta de respuestas

La decisión de ingresar de Frutos fue alertada horas antes. La tomó luego de lo que consideró una falta de respuesta de los gobiernos provincial y nacional.

Mientras tanto, en la política provincial crecen las quejas por la falta de acción de Nación en la prevención de esos episodios.

Uno de los que levantó la voz en las últimas horas fue el ex gobernador y actual senador Alberto Weretilnek, quien sostuvo: "Lo que está ocurriendo en es consecuencia de la falta de respuesta de la Justicia Federal y la inacción del Gobierno nacional". Su postura fue expresada a través de un comunicado firmado también por los diputados nacionales de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo y Agustín Domingo.

Berni apuntó al Gobierno por el conflicto mapuche: "Es un acto de entrega de nuestra soberanía"

El reclamo expresado ahí fue por "políticas claras y medidas para detener el avance de los grupos extremistas y violentos que no reconocen al Estado, la bandera, la Constitución, el himno, las autoridades ni la propiedad estatal ni privada".

El puesto móvil de Gendarmería incendiado días atrás.

"En definitiva, el orden y la seguridad pública están en juego. Es un tema que el Gobierno Federal debe abordar y rápidamente, articulando con otros Poderes del Estado y las Provincias”, cerró el documento.

Ayer jueves 29 de septiembre hubo una reunión en Buenos Aires entre el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y autoridades provinciales. Los medios rionegrinos replicaron que el eje central fue la insistencia de la ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, para que se conforme de manera urgente un comando de fuerzas federales en la provincia.

De ese modo, buscan evitar que sigan los ataques a propiedades privadas y estatales en la provincia. Como respuesta, el ministro avisó que se instalarán la Policía, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para lograr ese objetivo.

AS/fl