El intendente de Bariloche advierte sobre la escalada de la violencia mapuche en Mascardi

El intendente barilochense, Gustavo Gennuso, destacó que "una de las cosas que observo del gobierno nacional es que frente a esta situación no actúa de acuerdo al derecho, sino culposamente" y que las fuerzas federales pasan "el papelón de tener que retirarse de un lugar cuando los atacan a tiros" porque hay una orden del gobierno nacional y que "eso nos lleva a un desastre", manifestó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

¿Por qué cree que no cede el conflicto en Villa Mascardi que ya lleva años?

Yo uso mucho el término laissez faire, es decir, el dejar hacer. Son conflictos que se manejan desde muy lejos, porque como es de jurisdicción nacional, se maneja desde el centro del país. No se lo entiende del todo y es paradójico, porque es muy complejo pero a la vez muy simple.

Pero más allá de la incomprensión que podemos tener a la distancia, ¿por qué no se encuentra solución o cuál debería ser a su juicio?

Mascardi es un pedacito de la situación de las comunidades de los pueblos originarios que hay en nuestra ciudad y en nuestra zona, donde el 99% de esas comunidades se rigen por las leyes nuevas que han salido. Una de ellas es la que propone los relevamientos territoriales y el reconocimiento jurídico de las comunidades.

En el caso de Mascardi es un grupo que, sin reconocimiento jurídico y sin haber hecho todo ese proceso, se apropia de un Territorio Nacional primero y, ahora, con una parte privada incluida. Y, en el marco de la ley no pueden estar ahí, tampoco pueden producir hechos violentos.

En algún momento se comete el gran error que, por reprimir, se mata un joven barilochense, Rafael Nahuel, y eso entra en inacción, no se hace ni una cosa ni la otra. Se produce una mesa de diálogo en donde no hay diálogo (porque no se juntan) ni tiene un principio ni un fin. Se deja como si se fuera a arreglar solo, y no va a pasar eso.

Esto va a ir creciendo, va a hacer fuerte a un grupito que es chiquito pero va a crecer por otros tipos de descontentos sociales. Las fuerzas federales pasan el papelón de tener que retirarse de un lugar cuando los atacan a tiros porque hay una orden del Gobierno nacional de que no se actúe, y eso nos lleva a un desastre.

Patricia Bullrich afirmó que Jones Huala, el prófugo de la justicia chilena, está en Villa Mascardi, ¿vos tenés la misma información?

No, no tengo esa información. No sé de dónde lo sacó ella tampoco. Desde los partidos mayoritarios hay un uso muy político de esta situación. Entonces por un lado se trata de minimizar el conflicto, por el otro de agrandarlo. Y nada de eso hace bien. El conflicto de Villa Mascardi entró en la grieta, pero los que nos llevamos todo el problema somos los que vivimos por acá.

Esto sucede porque produce mucha división en toda la comunidad barilochense, ya que convivimos con las comunidades originarias sin darnos cuenta porque son nuestros propios vecinos.

¿Concretamente, vos creés que la grieta está profundizando el conflicto mapuche?

Sí, porque las acciones que se toman son pensando en la grieta y no en el conflicto. Es una visión mía. Una de las cosas que observo del Gobierno nacional es que frente a esta situación no actúa de acuerdo al derecho sino culposamente. Y no debería ser así, ya que hay un hecho objetivo, en donde la ley marca los límites y sobre eso hay que actuar.

