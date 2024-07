Villarruel, con armado propio para disputar poder

Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, desde la conducción del Senado conformó una sólida agenda y consolidó una amplia gama de vínculos, entre libertarios de distintas esferas y gobernadores. Condiciones necesarias para disputar poder dentro del esquema de La Libertad Avanza en el futuro, más allá de la interna con Javier Milei.

La titular de la Cámara alta se destacó, incluso en la campaña electoral y todavía más en el ejercicio del poder, por tejer relaciones y dialogar con distintos sectores, a diferencia de Javier Milei, que no dedica tiempo a cuestiones políticas. Pero encontró un primer escollo entre los senadores propios. Básicamente, porque nadie le respondía y más de uno decía en la intimidad que habían llegado a ocupar una banca gracias a una decisión del actual presidente, no por la compañera de fórmula del líder del Ejecutivo.

No obstante, logró dar vuelta ese escenario y hoy lucen todos alineados a la figura de Villarruel gracias a conversaciones continuas. La prueba más fehaciente de cómo está la conexión entre los senadores y la dirigente la dio Francisco Paoltroni, quien públicamente cuestionó, y sigue cuestionando, los ataques desde el Ejecutivo a la vicepresidenta. El legislador, oriundo de Formosa, dejó atrás los reproches hacia la exdiputada por no haber ocupado la presidencia provisional de la cámara, y no tiene problemas en ofrecer respaldo.

En la rural. La titular del Senado ya visitó la muestra del campo.

Tampoco tienen inconvenientes en salir a apoyar a la titular del Senado aquellos libertarios de la primera hora que supieron convivir con ella en la campaña electoral y que por distintos motivos quedaron fuera de cargos, enfrentados en algunos casos con Karina Milei, la poderosa e influyente funcionaria que es implacable con aquellas figuras que tienen vuelo propio dentro de la fuerza oficialista.

“Vamos Vicky todavía, yo voté la fórmula Milei y Villarruel, no Milei y la vende tortas”, fue uno de los mensajes que recibió en su WhatsApp la titular del Senado por parte de un integrante del oficialismo. Las palabras de apoyo aparecieron en plena escalada del conflicto con la Casa Rosada por su posteo en X criticando a Francia, lo que originó la intervención de la secretaria general de la Presidencia. En LLA dicen que Villarruel agradece todos los gestos de respaldo que recibe y que está “al tanto de todo”.

Incluso, es consciente de las palabras de aliento que recibió durante la última semana por medio de redes sociales, el ámbito en el que mejor se mueven los militantes del oficialismo y al que más tiempo le dedican aquellos funcionarios encargados de la comunicación del Gobierno. De hecho, en Balcarce 50 reconocen que desde que Villarruel realizó el posteo de la polémica, no pararon de crecer las menciones “genuinas” y “positivas” hacia la vice en X, muchas de las cuales incluyeron críticas a Karina Milei.

Por otro lado, Villarruel sigue hablando y mostrándose con aquellos gobernadores más proclives a las charlas con el oficialismo. En junio, estuvo en Salta para ver al hombre fuerte del Ejecutivo local, Gustavo Sáenz, en compañía del peronista Gerardo Zamora (Santiago del Estero), el radical Carlos Sadir (Jujuy) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), además de Jalil. También habla con Alberto Weretilneck (Río Negro) y Martín Llaryora (Córdoba).

“Es una agenda que siempre estuvo presente, que se mantuvo a lo largo de todo el año”, le dicen a PERFIL desde el entorno de la dirigente, que asegura que no piensa en movimientos de cara a 2025. A su vez, seguirá prestando atención al partido que la tiene como afiliada, el Demócrata, a cuya presidencia renunció hace escasos días por “incompatibilidad de agendas”.