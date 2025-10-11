Villaverde defiende su candidatura con un narcotest

“Soy diputada nacional y me han dicho que soy narcotraficante. Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién”, es la frase que utilizó la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde en el inicio de un video que grabó y difundió en las redes sociales.

La pieza dura más de un mianuto. Muestra a la legisladora y candidata a senadora nacional por Río Negro durante la realización de un test que, según ella aseguró, dio negativo para cocaína, marihuana, anfetaminas, éxtasis y opiáceos.

“La confianza se gana con hechos, no con discursos”, sostuvo Villaverde, en un nuevo intento por aplacar los cuestionamientos sobre su candidatura, especialmente del PRO rionegrino que impugna su postulación y apunta a sus antecedentes judiciales.

Villaverde venía siendo señalada por su rival provincial, Martín Soria, pero volvió a quedar en el centro de las críticas del escándalo revelado por PERFIL y el financiamiento narco a José Luis Espert.

En 2002, cuando Villaverde fue joven, fue detenida y procesada en Estados Unidos por participar del traslado de medio kilo de cocaína. El caso forma parte de los registros judiciales del Estado de Florida, Estados Unidos. Villaverde negó ante este medio haber sido detenida o haber tenido una causa en el país del norte, pero ese antecedente tomó otro volumen por la relación de la legisladora con el entorno de Federico “Fred“ Machado, cuya extradición a Estados Unidos ya fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia, luego de tres años y medio sin mover el expediente.

Los problemas legales de Villaverde le valerio no tener acceso a una visa para viajar a los EE.UU. No se trata solo de un mero trámite migratorio, Villaverde es la titular de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Una silla clave.

La imposibilidad de viajar le veda acceso al diálogo con las empresas petroleras de EE.UU. radicadas en el Estado de Texas, y con base operativa en houston, que tienen fondos y know how para invertir en el país.

Pero hay un elemento más que puede complicar a Villaverde. En diciembre del año pasado la provincia patagónica votó la ley de “Ficha Limpia”, por lo que presentarse a elecciones para un cargo provincial podría ser una complicación para candidata a senadora nacional.

Hasta esta semana, Machado estuvo cumpliendo prisión domiciliaria en Viedma, a orillas del Río Negro, en una estancia llamada “La Gringa”.

Claudio “Lechuga” Ciccarelli es el primo de Machado y es considerado su prestanombre en distintas actividades. Es empleado de la legislatura rionegrina, dentro del bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN), el oficialismo provincial que lidera el gobernador Alberto Weretilneck, quien esta semana reconoció haber mantenido una “charla protocolar” con Machado, en un encuentro “hace ocho o nueve años” atrás.

Cicarelli se definió como “muy amigo” de Villaverde y dentro de La Libertad Avanza sostienen que ambos son pareja. Con el final de la domiciliaria para Machado y el comienzo de su traslado penal a los Estados Unidos se abre otra etapa en una trama con epicentro en la Patagonia.

“José Luis Espert renunció a su candidatura. Tu turno, @LoreVillaverde1”, publicó en X el candidato a senador del PRO Juan Martín.

Se trata del principal impulsor del rechazo a la candidatura de Villaverde y su salida de la lista oficialista. “Me duele profundamente ver que Javier Milei respalda una lista liderada por una candidata con antecedentes narco y vinculada a “Fred” Machado. Esto no es lo que votamos. Por eso vamos a dar la pelea”, sostuvo el dirigente amarillo.