Vizzotti defendió el DNU que habilita la compra de vacunas de Pfizer: “Acá nadie abdicó posiciones”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendió este sábado el DNU que posibilita el acceso del país a vacunas de laboratorios como Pfizer, Moderna y Janssen y aseguró el mismo se implementó “para acortar los tiempos”.

Un día después de la publicación del decreto, Vizzotti sostuvo que “nadie abdicó posiciones” al firmar la norma que actualiza y regula el marco legal vigente y dio algunos detalles sobre la dilatada negociación con la empresa estadounidense.

La funcionaria nacional explicó que la “decisión fue acortar los tiempos y por eso el DNU”, en alusión al Decreto 431/21, publicado este sábado en el Boletín Oficial y que modifica la ley que regula la compra de las vacunas contra el COVID-19.

“Se preservaron las necesidades de los laboratorios, y a la vez se sostuvieron los intereses del Estado, entre ellos, el principal, que es conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible”, enfatizó la titular de la cartera sanitaria en diálogo con Radio Mitre.

En relación con los largos meses de idas y vueltas entre el gobierno y los laboratorios estadounidenses, expresó: “Durante este tiempo se negociaron los términos generales, que contemplan los requisitos de las empresas, siempre resguardando los intereses del Estado; esas son la dos cosas que se han logrado después de mucho trabajo y en un contexto bien complejo”.

Ahora bien, según Vizzotti, los contratos no pudieron firmarse previamente porque el marco legal que había aprobado el Congreso no satisfizo a Pfizer, que fue “el único laboratorio que se negó”. “Ya no el gobierno, sino el país no podía avanzar en este tema porque el marco legal lo impedía; entonces, no es que el gobierno se negó a suscribir convenios”, justificó.

El proyecto de la oposición “no hubiera solucionado el problema”

En otro tramo, la funcionaria de Salud dijo que el proyecto de Juntos por el Cambio “no hubiera solucionado el problema contractual" con las empresas proveedoras de dosis: “No es sacar la palabra 'negligencia' de la ley lo que soluciona el problema”.

En tal sentido, se refirió a la negativa del oficialismo a tratar ese proyecto, que apuntaba a allanar el camino para que se puedan firmar contratos con más laboratorios. "La pregunta es por qué se trató tan súbitamente en el poder legislativo cuando estaba circulando que el presidente estaba evaluando esta decisión", argumentó.

Vizzotti sobre Ginés González García

Por último, Vizzotti también hablo sobre las imágenes que trascendieron de su antecesor, Ginés González García, almorzando en España.

"Ginés está en España, invitado por universidades, dando charlas. Está fuera de la gestión pública y tiene todo el derecho del mundo a viajar y a hacer lo que considere que es lo mejor para él. Personalmente, no me provocó absolutamente nada (ver esas imágenes). Tenemos que soltar esa parte. Ginés es una persona muy prestigiosa a nivel mundial y tiene una trayectoria que va más allá de la situación puntual que hizo que saliera del Ministerio”, concluyó.

