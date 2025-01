Yeza: “Sería un pecado que gente que tiene más coincidencias que diferencias termine separada”

El diputado y presidente de la Asamblea Nacional del PRO, Martín Yeza, afirmó que desde el partido de Mauricio Macri sostienen que la invitación de Javier Milei a conformar una alianza nacional ha sido “concreta”: “Creemos que si lográramos establecer un acuerdo común podríamos tener institucionalidad al palo”.

“No solamente queremos un cambio a nivel nacional porque hay muchas provincias a donde el cambio no llegó”, afirmó en Modo Fontevecchia.

—Vimos un posteo tuyo en referencia al acuerdo que planteó el presidente Milei al PRO donde decís: “Y si sale bien”. ¿Eso es porque hay muchos que dentro del PRO dicen que puede salir mal?

—Sí, sobre todo con gente que capaz vio, por un lado, el apoyo que se le estuvo dando al gobierno nacional, concretamente del Congreso Nacional y, a la misma vez, a veces medio que nos “batatean”, hablando en criollo. Eso lo ven muchas personas que nos siguen, que creen en nosotros, pero el que confía nunca se equivoca. Yo soy de la idea que siempre el que se equivoca de alguna manera es el que abusa de la confianza, no el que confió. Creo concretamente que la confianza es la base del progreso, es la base para construir equipos y la base con la cual puedes construir con buena fe ideas que nos lleven hacia adelante, que nos hagan mejorar, y la desconfianza no.

Uno de los asuntos centrales es que sí, a veces uno tiene que dar. No es que somos tontos, sabemos que es una posibilidad que no se honre esa confianza, pero creo que la invitación del presidente Milei ha sido una invitación concreta. Incluso días atrás dio una nota en radio Mitre donde dijo concretamente que él tenía una admiración y un respeto profundo sobre el presidente Macri y que no había ninguna diferencia que pudiera hacer que cambiara su opinión sobre él, a pesar de lo que piensan otras líneas de su propio equipo. Me parece que ahí están los dos tiempos, y por eso aceptamos esta convocatoria al diálogo. El presidente del PRO, Mauricio Macri, estableció una mesa para trabajar en ese acuerdo cuando el Gobierno lo disponga.

—Llamó la atención el desafío que lanza Jorge Macri con Mauricio Macri como candidato, especialmente porque dentro del PRO se habla concretamente de que Jorge Macri y la intendenta de Vicente López no tendrían tanta confianza con las bondades de un acuerdo con el Gobierno.

—Con Jorge Macri tengo una buena relación, y somos personas que no desconocemos. Si un presidente de la Nación te convoca a hacer un acuerdo, ¿por qué le vas a decir que no? Además, en el 2024 hubo un montón de coincidencias. Hubo tensiones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, por la coparticipación. El gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner le habían confiscado dos puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y hubo un punto de tensión este año entre el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad porque había un tema judicializado en la Corte Suprema de la Nación que no creó el gobierno nacional actual, sino que venía de arrastre, pero que a la vez, había que resolverlo, pero sin desconocer que estábamos en una situación compleja de la macroeconomía. Y se pudo resolver.

La tensión es inherente a la política, así que, que haya tensión, a mí no me preocupa. A mí me preocupan dos cosas. Un pecado sería que gente que no comparte nada se junte para hacer simulaciones electorales y, al revés, otro pecado sería que gente que tiene más coincidencias que diferencias termine separada. Esto lo hablo concretamente pensando en el ciudadano. El que se tiene que mover es el gobierno nacional, porque conduce la Argentina y tendría que liderar el proceso. Son los que van a manejar los tiempos.

—Tienen que definir el equipo de trabajo también…

—Sí, y en el tiempo que les parezca o que les resulte pertinente. Mientras más tiempo tengamos, me parece que va a ser mejor para que el proyecto o el proceso sea lo menos improvisado posible. A mí, si me preguntás, sacando las subjetividades, las cuentas de Twitter y los posicionamientos personales, estamos en un país en donde un presidente de la Nación le lanza una invitación institucional a un expresidente de la Nación para ver si existe la posibilidad de establecer una serie de acuerdos que permitan que alguna de las ideas que tenemos en común pueda tener mayor sustancia. Eso se hace a, por lo menos, seis, siete u ocho meses de un proceso electoral, lo cual te da tiempo para que, si se va a hacer un acuerdo, exista el tiempo pertinente para que ese proceso sea pulido.