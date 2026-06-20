A 235 años de la muerte de Mozart, encuentran partituras con su firma

Un cuaderno de composición de Wolfgang Amadeus Mozart, un manuscrito autógrafo que incluye siete piezas para arpa y flauta, fue hallado por un conservador de la Biblioteca Nacional de Francia (BNF) en París, según informó ayer viernes dicha institución a la agencia de noticias AFP. Se trata de un “descubrimiento mayor reconocido por los especialistas”, según Gilles Pécout, director de la BNF, y agregó que dihca pieza aporta información “sobre el joven profesor Mozart” y documenta “la última estancia parisina” del músico en 1778.

El cuaderno contiene una docena de “lecciones de composición” del músico austríaco. Mozart impartió estas clases “a diario” en París de mayo a julio de 1778 “a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes, excelente arpista”, explica François-Pierre Goy, conservador del departamento de música de la Biblioteca Nacional de Francia y autor de este descubrimiento.

Descubridor. El cuaderno de Mozart fue encontrado el 2 de febrero último, cuando Goy examinaba un paquete de una veintena de manuscritos anónimos, que el especialista tenía la intención de analizar antes de jubilarse. “Ni de lejos podía imaginar lo que iba a encontrar”, confiesa el conservador. Fijándose en las notas y los pentagramas, ciertos elementos “característicos” de la escritura llamaron su atención, como “las claves de sol bastante redondeadas, ligeramente inclinadas hacia delante” o “la clave de fa” realizada en el sentido inverso a la manera de representarla en Francia. Al compararlo con otros autógrafos digitalizados, el papel utilizado, francés, y el hecho de que el cuaderno lleve los mismos sellos que una copia francesa del Concierto para flauta y arpa de Mozart encargada por el duque de Guînes, reforzaron la idea de que se trataba del compositor.

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A dos manos. El documento fue sometido a peritaje y su atribución fue validada a finales de abril por la Biblioteca Mozartiana de la fundación Mozarteum de Salzburgo, ciudad natal del músico. Sus cuarenta y cuatro páginas incluyen también “siete piezas para flauta y arpa”, de las cuales la última está inconclusa, detalló Goy. Estas piezas “parten siempre de una idea propuesta por Mozart”, según la BNF. Al final, “las manos del maestro y de la alumna” se mezclan en ellas “en proporciones variables”. Por ejemplo, “Mozart escribe la parte del arpa” y le pide a la duquesa “que escriba la de la flauta. Luego, se intercambian”, dice Goy. Este domingo 21 de junio, día de la Fiesta de la Música en Francia, las siete piezas inéditas, de una duración total de unos veinte minutos, serán interpretadas, por primera vez, por la Orquesta Filarmónica de Radio France.