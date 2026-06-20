Celia, la madre de Messi, atendió las disculpas de Florencia Peña

“Yo te sigo a todos lados; estuvo bárbaro”, le dijo Celia Cuccittini de Messi a Florencia Peña hace dos años, luego de verla en una función del musical Mamma Mia! que la actriz dio en Rosario. En ese saludo personal también le dijo que la vio en otras obras de teatro y que la única que le faltó ver fue su versión de Cabaret. Seguramente en ese encuentro posfunción –del que hay registro fotográfico y también video– radique el porqué de que la madre de Messi haya respondido al llamado de una Florencia Peña atribulada al máximo por haber dado la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi, padre del jugador, en su programa de Luzu TV. El contenido de dicha comunicación fue revelado por Yanina Latorre en su ciclo Sálvese quien pueda (América TV): “Celia, la mamá de Leo (Messi), le mandó un mensaje a Flor Peña. Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, y que, si bien no son amigas, la respeta y la admira, y espera se puedan juntar a tomar un café”.

La fake news. Hasta el jueves último, Florencia Peña coconducía con Marley el programa El show del verano en Luzu TV, canal de streaming argentino que junto con Olga son los que lideran el “rating” en esa plataforma. Fue en esa pantalla que la actriz y conductora dijo que había muerto el padre de Leo Messi, quien sí atraviesa un estado de salud delicado del que, a su manera, algo había dado entender el jugador cuando le preguntaron al terminar el partido contra Argelia, por qué había llorado después de su primer gol: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo; pasé unos días difíciles y complicados”.

¡Al ataque! La falsa noticia –o fake news– sobre Jorge Messi fue rectificada al aire minutos después, de una manera algo desordenada, como a veces sucede en ciclos que son en vivo. Florencia Peña y el resto del equipo preveían las consecuencias mediáticas de lo sucedido. La irascibilidad natural de Javier Milei tuvo su máxima expresión con un posteo gigante que decía: “Si te metés con Messi, te metés con todos”. Le siguieron sus operadores mediáticos, incluso el que se dejó humillar en vivo por Santiago Caputo en un famoso reportaje televisivo al Presidente. Con una mujer como objetivo a atacar, mileístas que cotizan su odio en pantallas y micrófonos, hicieron feliz al mandatarios con sus comentarios sobre la actriz. Personajes menores con cargo público se sumaron para cartonear likes en redes sociales. Por otro lado, este hecho reavivó la tirria que genera en cierto periodismo deportivo la cercanía que muchos streamers construyeron con muchos jugadores de la Selección.

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Al estilo Pilatos. “Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir”, dijo Nico Occhiato, dueño y creador de LuzuTV, ayer viernes al comenzar su programa Nadie dice nada. “Cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche, como lo fue, tengo que tomar decisiones como las tomé. (...). Para todos los que se ponían contentos de que es el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos”. La decisión que menciona Occhiato siguió esta línea: indignación ante la fake news, desligarse de lo sucedido en LuzuTV, revisión interna, y despido de todos los involucrados.

El pasado 4 de junio Occhiato fue orador en Experiencia IDEA Management, un evento para analizar el management y el mundo del trabajo con líderes empresariales y a emprendedores. “Tengo 180 empleados(...) Cuando elijo personas para trabajar, miro más la pasión que el currículum”, dijo Occhiato.