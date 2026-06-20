Tom Cruise es amigo y también ‘promotor’ de David Beckham

“Es un gran momento para reconocer cómo el deporte que tanto amo ha crecido en este país en las últimas tres décadas”, dijo David Beckahm en la ceremonia que le organizaron para descubir la estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Los Ángeles. “Y parte de ese crecimiento”, sumó Tom Cruise, se debió a la llegada de Beckham a las canchas estadounidenses: la gente que nunca había visto el fútbol, de repente tenía una razón para verlo. (...) Cuando David llegó, la Major League Soccer tenía trece equipos, hoy tiene treinta. Este es el impacto que hoy celebramos, un legado que cambió la trayectoria del deporte”.

Tom Cruise fue como el anfitrión de esta ceremonia y estuvo todo el tiempo junto a Beckham. La formalidad en los discursos le correspondió a Ana Martínez, en presentaciónde la Cámara de Comercio de Hollywood “El rol de Beckham en elevar el perfil del fútbol en Estados Unidos y su sólida influencia en los deportes, el entretenimiento y la cultura global hacen de este homenaje algo especialmente significativo”.

Amistad. Tom Cruise y David Beckham trabaron amistad en 2007 cuando el jugador británico se radicó en Los Ángeles contratado por el equipo LA Galaxy. Por entonces, el actor estaba casado con la actriz Katie Holmes, y ambos oficiaron de anfitriones del matrimonio de David y Victoria Beckham en la elitista comunidad hollywoodense. Por esta relación es que Cruise y el hoy poderoso empresario deportivo, asistieron juntos al partido inaugural de la sección norteamericana del Mundial de Fútbol. Asi fue que vieron el triunfo de la selección de Estados Unidos –que dirige el argentino Mauricio Pochettino–ante Paraguay.

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Club de elite. David Beckham atraviesa uno de los mejores momentos como empresario, ya que tanto él como su mujer Victoria Beckham ingresaron al club de los multimillonarios británicos, según The Sunday Times. La fortuna del matrimonio alcanzó en 2025 los 1.583 millones de dólares, “gracias a inversiones acertadas en el fútbol, la alimentación y las bebidas, el sector inmobiliario y la moda”, describió dicho diario británico. Y destaca que su inversión en el Inter de Miami fue clave en ese posicionamiento sobre todo con la prorroga hasta del contrato de Messi.