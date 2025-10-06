El divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban: "cocaine clause", mansiones de lujo y US$ 325 millones en juego

El divorcio de la actriz australiana Nicole Kidman y el cantante country neozelandés Keith Urban, anunciado recientemente y con fecha de separación oficial el 30 de septiembre de 2025, ha revelado detalles financieros que superan los 300 millones de dólares en activos compartidos, incluyendo un impresionante portafolio inmobiliario.

Tras casi dos décadas de matrimonio, la pareja presentó documentos judiciales que delinean una división amigable pero compleja, influida por un acuerdo prenupcial estricto que protege las fortunas individuales acumuladas antes y durante la unión.

Máxima: la serie que arrasa en la TV holandesa ya prepara su esperada segunda temporada

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin acusaciones públicas ni demandas de pensión alimenticia, el foco está en la custodia de sus hijas Sunday Rose (17 años) y Faith Margaret (14 años), con Kidman como custodia principal (306 días al año versus 59 para Urban), y decisiones conjuntas sobre su crianza.

Kidman, estrella de Hollywood con éxitos como "Moulin Rouge!" y recientemente la actriz mejor pagada en 2024 según Forbes, con ingresos brutos de 41 millones de dólares ese año, posee una fortuna personal estimada entre 250 y 375 millones de dólares. Esta riqueza proviene de su prolífica carrera en cine, producciones televisivas como "Big Little Lies" y endorsement, además de inversiones en bienes raíces y empresas.

El divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban: separación discreta sin escándalos, pero con mucho dinero en juego

Fuentes como Celebrity Net Worth sitúan la riqueza de Kidman en 250 millones, mientras que estimaciones más recientes elevan la cifra a 375 millones, reflejando su estatus como una de las actrices más ricas del mundo. En los documentos de divorcio, se reporta un ingreso mensual de 100.000 dólares para ella, aunque esto parece subestimar su flujo de caja anual.

Por su parte, Keith Urban, conocido por hits country y su rol como juez en "The Voice", acumula una fortuna de alrededor de 75 millones de dólares, según Celebrity Net Worth y Parade, derivada de giras mundiales, ventas de álbumes, songwriting y producciones discográficas. Algunas fuentes, como el New Zealand Herald, la elevan a 114 millones, destacando sus ingresos por tours y colaboraciones. Su ingreso mensual también se calcula en 100.000 dólares en los papeles judiciales, pero su patrimonio incluye valiosos instrumentos musicales como guitarras coleccionables.

Máxima: la serie que arrasa en la TV holandesa ya prepara su esperada segunda temporada

Juntos, la fortuna combinada de la pareja se estima en hasta 325 millones de dólares, e incluso se ha especulado en 800 millones en algunos informes, aunque esto podría incluir valoraciones infladas de activos futuros.

El aspecto más llamativo del acuerdo es la división de propiedades, un portafolio conjunto valorado en 50 a 56 millones de dólares que abarca 11 inmuebles en Estados Unidos, Australia y posiblemente otros continentes. Entre ellos destacan una mansión en Nashville por 3,4 millones de dólares (donde Kidman planea quedarse con las hijas), una casa en Beverly Hills por 6,77 millones, un dúplex en Nueva York por 13,5 millones, un apartamento en Manhattan por 3,5 millones, un refugio histórico en Nueva Gales del Sur (Australia) por 6,5 millones y un penthouse en Sídney por 6 millones.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl será una trampa para detener migrantes

Otros reportes mencionan un complejo en Tennessee y una mansión adicional en Nashville, parte de un imperio inmobiliario que la pareja construyó durante su matrimonio. La división no se detalla explícitamente en los documentos públicos, pero fuentes indican que cada uno retiene los activos adquiridos individualmente antes del matrimonio y los ingresos generados durante él, sin activos conjuntos reconocidos formalmente.

Los medios estadounidenses especulan que Kidman, con mayores ingresos, obtendrá la mayoría de las propiedades, especialmente aquellas familiares como la de Nashville, mientras Urban mantendrá sus posesiones personales.

Un elemento controvertido es la cláusula prenupcial conocida como la "cocaine clause", firmada en 2006, que recompensaba a Urban por mantener la sobriedad: entre 600.000 y 908.000 dólares por año de matrimonio sobrio, potencialmente sumando 11,4 a 17 millones de dólares por sus 19 años juntos. Aunque no se confirma si se aplicará, esta disposición resalta las condiciones iniciales de su unión, donde Kidman apoyó la recuperación de Urban de adicciones.

En los documentos del acuerdo de divorcio analizados por los medios estadounidenses no hay mención a manutención conyugal, y ambos asistirán a seminarios de crianza para priorizar el bienestar de las hijas.

Este millonario divorcio podría resolverse en semanas ante el tribunal. La pareja, que se casó en 2006 en Sídney, deja atrás una vida de lujo transcontinental, pero prioriza una separación discreta sin escándalos. Kidman emerge con control sobre la mayor parte del legado inmobiliario y financiero, mientras Urban retiene su independencia artística.

ds