Elon Musk, el empresario detrás de Tesla, SpaceX y X Corp, no solo lidera la vanguardia tecnológica mundial, sino también la lista de las personas más ricas del planeta. Sus catorce hijos vivos y fallecidos se han convertido en los herederos de una fortuna que, según los índices de multimillonarios de Forbes, ha superado la marca de los US$500 mil millones, convirtiéndolo en la primera persona en la historia en alcanzar el medio billón en patrimonio.

La prole del magnate, que abarca desde la edad adulta hasta la primera infancia, proviene de cuatro mujeres diferentes. Si bien Musk es conocido por su vida pública, la mayoría de los detalles sobre la vida de sus hijos se mantienen en estricta privacidad, aunque algunos datos sobre sus madres, educación y vida en el excéntrico mundo del billonario han salido a la luz en la prensa estadounidense.

Los hijos de Musk y Justine Wilson: los gemelos y los trillizos

Elon Musk tuvo seis hijos con su primera esposa, la autora canadiense Justine Wilson, con quien estuvo casado de 2000 a 2008.

El primogénito de Musk, Nevada Alexander Musk, nació en 2002 y trágicamente murió a las 10 semanas de edad a causa del síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS).

Después de la pérdida de Nevada, la pareja recurrió a la fertilización in vitro (FIV) y dio la bienvenida a los mellizos Griffin y Vivian Jenna Wilson (nacidos en 2004). La melliza, Xavier, se declaró transgénero en 2022 y cambió legalmente su nombre a Vivian Jenna Wilson, tomando el apellido de su madre.

En documentos judiciales, expresó su deseo de no estar relacionada con su padre biológico "de ninguna manera, forma o figura". Griffin, por su parte, ha mantenido un perfil bajo, aunque se sabe que ha "sobresalido en ciencia y matemáticas" durante la escuela secundaria, participando en concursos de robótica y ferias científicas.

Dos años más tarde, la pareja volvió a utilizar FIV para dar la bienvenida a los trillizos: Kai, Saxon y Damian Musk (nacidos en 2006). Aunque sus vidas son muy privadas, el biógrafo de Musk, Walter Isaacson, reveló algunos detalles, como que Damian es un prodigio de la música clásica y se convirtió en vegetariano a los 8 años para "disminuir su huella de carbono". Saxon también está interesado en la ciencia del deporte y la medicina.

Los hijos mayores fueron educados, al menos en parte, en Ad Astra, una escuela secreta que Musk fundó para sus hijos y para hijos de empleados de SpaceX, que se centra en el pensamiento crítico y la resolución de problemas en lugar de las estructuras de grados tradicionales.

Los hijos de Musk y Grimes: nombres únicos y subrogación

Musk comparte tres hijos con la música canadiense Claire Boucher, conocida profesionalmente como Grimes. Su relación, que comenzó en 2018, ha sido descrita por la cantante como "muy fluida".

Su primer hijo juntos es X Æ A-Xii (nacido en mayo de 2020), a quien apodan "X". Inicialmente llamado X Æ A-12, el nombre tuvo que ser modificado legalmente ya que las leyes de California no permiten caracteres que no sean del alfabeto inglés ni números en el nombre.

La segunda hija es Exa Dark Sideræl Musk (nacida en diciembre de 2021), apodada "Y". Nació por subrogación, y su existencia se mantuvo en secreto hasta marzo de 2022. Grimes explicó que "Exa" hace referencia a un término de supercomputación, "Dark" alude a "lo desconocido" y "Sideræl" a "el verdadero tiempo del universo".

El nacimiento de su tercer hijo, Techno Mechanicus, apodado Tau, se reveló públicamente en la biografía de Musk de 2023. Su fecha exacta de nacimiento no ha sido revelada, y la pareja ha sido particularmente reservada sobre este niño.

Los hijos de Musk y Shivon Zilis: los Gemelos y dos hijos más

Musk comparte cuatro hijos con Shivon Zilis, una ejecutiva de alto rango en su empresa Neuralink.

Zilis y Musk dieron la bienvenida a los mellizos, un niño y una niña llamados Strider y Azure, en noviembre de 2021 en Austin, Texas. Su nacimiento ocurrió apenas unas semanas antes del nacimiento por subrogación de Exa Dark Sideræl. Los nombres completos, Strider Zilis Musk y Azure Zilis Musk, fueron revelados en septiembre de 2023.

Posteriormente, Zilis reveló el nacimiento de su tercera hija con Musk, Arcadia (nacida en febrero de 2024), en el primer cumpleaños de la niña. El nacimiento del cuarto hijo de la pareja, Seldon Lycurgus, fue anunciado públicamente por Zilis en las redes sociales, pero su fecha de nacimiento exacta se mantiene en privado.

En un esfuerzo por facilitar la crianza de sus hijos más pequeños y fomentar la conexión entre ellos, Musk, según reportes, ha comprado una propiedad de $35 millones de dólares en Austin, Texas, que incluye dos casas adyacentes. Se ha revelado que la intención es que tanto Shivon Zilis como Grimes vivan en esta propiedad.

Romulus: el último Musk

El último hijo de Musk, llamado Romulus (nacido a finales de 2024 o principios de 2025), fue confirmado a través de una orden judicial de prueba de paternidad y un informe de laboratorio que encontró una "Probabilidad de Paternidad" del 99.9999%, según reportes del Wall Street Journal.

La madre del niño ha sido identificada en la prensa como una influencer conservadora, aunque otras fuentes solo confirman la existencia de cuatro madres diferentes. El niño no ha sido confirmado públicamente por Musk, quien está inmerso en una batalla por la custodia.